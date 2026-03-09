  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PONEKOD V SLOVENIJI GA ŽE ZMANJKUJE

Se bo gorivo brutalno podražilo? Petrol: »Zagotavljamo oskrbo, a cene določa trg«

Minuli vikend je ponekod po Sloveniji goriva že zmanjkovalo. V Moškanjcih so, na primer, traktoristi čakali ure pred servisi z velikimi cisternami goriva. Na bencinskih servisih ob meji z Avstrijo so zaradi povečanega navala tujih kupcev zaloge občasno že pošle tudi za bencin.
Na severu Nemčije je cena navadnega bencina danes že prek 2,50 evra, dizel ni daleč spodaj. FOTO: SN
Na severu Nemčije je cena navadnega bencina danes že prek 2,50 evra, dizel ni daleč spodaj. FOTO: SN
N. P.
 9. 3. 2026 | 11:32
 9. 3. 2026 | 12:16
5:10
A+A-

Stanje na Bližnjem vzhodu, kjer so se geopolitične napetosti znova zaostrile in ogrozile ključne naftne poti, je vzbudilo nemir med potrošniki in podjetji. Ob tem Petrol javno sporoča, da spremembe na mednarodnih trgih spremljajo z veliko pozornosti, a obljubljajo nemoteno oskrbo in strateško prilagajanje nabave.

Po njihovih informacijah se energetski trgi že odzivajo na dogodke, kot je delna prekinitev prometa skozi Hormuško ožino, ki je ena najpomembnejših ladijskih poti za surovo nafto in utekočinjen zemeljski plin. To se odraža v rasti borznih cen surove nafte in derivatov, kar lahko vpliva na cene goriva za končne potrošnike. Petrol zato poudarja, da niso v položaju, da bi samostojno oblikovali cene – te se oblikujejo izključno na podlagi gibanja mednarodnih borznih kotacij in veljavnega regulativnega okvira.

V svojih sporočilih družba zagotavlja, da imajo zadostne zaloge energentov, s katerimi lahko zagotavljajo daljše operativno obdobje brez motenj oskrbe. Hkrati so še zapisali, da »razpršeni nabavni viri in različne dobavne poti zmanjšujejo tveganja, povezana z geopolitičnimi dogodki«, torej skušajo ublažiti vpliv morebitnih pretresov na globalnih trgih.

Kaj to pomeni za cene pri nas?

Trenutno se povprečne maloprodajne cene pogonskih goriv v Sloveniji gibljejo okoli 1,42 evra za liter 95‑oktanskega bencina in približno 1,46 evra za liter dizla – to so podatki evropskega sistema spremljanja cen, vključujoč davke in trošarine. 

Gibanje maloprodajnih cen je tesno povezano z borznimi cenami nafte in derivatov, pa tudi z metodologijo izračuna cen, ki jo določa država. V praksi to pomeni, da če se borzne kotacije zvišajo, lahko posledično dražji derivati pridejo do črpalk že ob naslednjem obračunskem obdobju. Petrol sam poudarja, da spremembe ne odražajo nujno trenutnega povpraševanja posameznih trgovcev, temveč širše tržne razmere.

Na severu Nemčije je cena navadnega bencina danes že prek 2,50 evra, dizel ni daleč spodaj. FOTO: SN
Na severu Nemčije je cena navadnega bencina danes že prek 2,50 evra, dizel ni daleč spodaj. FOTO: SN

Avstrijci prihajajo k nam točit gorivo

Medtem ko se v Sloveniji cenovna dinamika še umirja, se na meji z Avstrijo povečuje zanimanje tujih voznikov. Po preverjenih podatkih je v bližini avstrijske Radgone liter dizelskega goriva stal okoli 1,80 evra – precej več kot pri nas. To pojasnjuje, zakaj avstrijski vozniki množično točijo gorivo pri nas, kjer je še znatno cenejše.

Podoben pritisk cen opažajo tudi v Nemčiji, kjer so javna razprava in kritike vse glasnejše. Predstavnik nemškega interesnega združenja bencinskih servisov (TIV) Herbert Rabl je cene goriva kritiziral kot »roparsko logiko kapitalizma iz 19. stoletja«, ki nima nič skupnega s socialnim tržnim gospodarstvom. Na severu Nemčije se namreč cene za navadni bencin pogosto povzpnejo nad 2,50 evra na liter, dizel pa ni veliko cenejši – kar dodatno pritiska na že tako obremenjene denarnice voznikov.

Avstrijci množično hodijo tankat v Slovenijo: pri njih ob meji je najcenejši liter dizelskega goriva po 1,80 evra (preverili smo trenutne cene na črpalkah v Bad Radersburgu, avstrijski Radgoni). FOTO: SN
Avstrijci množično hodijo tankat v Slovenijo: pri njih ob meji je najcenejši liter dizelskega goriva po 1,80 evra (preverili smo trenutne cene na črpalkah v Bad Radersburgu, avstrijski Radgoni). FOTO: SN

Panika na slovenskih črpalkah 

Medtem ko Petrol še daje pomirjujoče izjave, se realna situacija na terenu spreminja. Na več bencinskih servisih po Sloveniji so ta konec tedna poročali o praznih rezervoarjih, predvsem za dizelsko gorivo. Domači mediji so poročali, da več črpalk ne uspe polniti tako hitro, kot se gorivo proda, kar je po njihovih podatkih bolj logistični problem kot dejanska pomanjkljivost zalog. Kmetje so med tistimi, ki se najbolj bojijo podražitev; v nekaterih krajih, kot na primer v Moškanjcih, so traktoristi čakali ure pred servisi z velikimi cisternami goriva. Na bencinskih servisih ob meji z Avstrijo pa so zaradi povečanega navala tujih kupcev zaloge občasno že pošle tudi za bencin.

Petrol: Oskrba z gorivi zagotovljena, cene se bodo morda zvišale

  • Zaloge na črpalkah se sproti dopolnjujejo glede na lokalno povpraševanje.
  • Če na posameznem prodajnem mestu zmanjka goriva, je na voljo na bližnjih črpalkah.
  • Petrol kupcem svetuje, naj nakupe načrtujejo po dejanskih potrebah, ne zalogovno.
  • Gibanje maloprodajnih cen je povezano z mednarodnimi borznimi kotacijami in regulativnim okvirom.
  • Ob napovedani spremembi cen v torek pričakujejo dvig cen pogonskih goriv, ob morebitnem posegu vlade v trošarine pa bi lahko skok cen ublažili.

Ne samo v Mariboru ali Ljubljani

Goriva po naših informacijah začuda primanjkuje tudi pri nekaterih črpalkah v okolici Ljubljane. Vozniki nabavljajo gorivo vnaprej, nekateri celo točijo bencin v velike posode – posledica pričakovane podražitve v torek, ki jo napovedujejo člani trga in mediji.

Petrol ostaja umirjen: spremljajo, analizirajo in prilagajajo. A pri potrošnikih se že riše strah pred višjimi cenami in negotovostjo, ali bo stabilno stanje pri črpalkah vztrajalo tudi v prihodnjih dneh.

 

Več iz teme

PetrolgorivonaftaceneIranBližnji vzhodvojna
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NUMEROLOGIJA

Marec bo razgalil resnico na mnogih področjih (Suzy)

Marca se prebuja narava. Letos je to prav tako mesec, ko obujamo vse, kar smo kot otrok utišali v sebi. Tako bo veliko priložnosti, da v življenje povabimo več barvitosti in iskrivih doživetij.
9. 3. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
STE TUDI VI MED NJIMI

Hrana kot nova obsedenost sodobnega človeka: zakaj smo prehranjevanje spremenili v stres namesto užitka?

Morda bi bilo dovolj že to, da se spomnimo, da je hrana tudi vsakodnevno veselje.
Miroslav Cvjetičanin9. 3. 2026 | 13:00
12:35
Šport  |  Športni trači
SPREMEMBE

Po razhodu, o katerem vsi govorijo: Dončić med konferenco pogledal v telefon in se takoj prijel za glavo (VIDEO)

Številni zdaj razpravljajo o tem, kaj je Luka Dončić prebral na svojem telefonu.
9. 3. 2026 | 12:35
12:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Pri komaj 45 letih je umrla novinarka Mila, borila se je proti družbenim krivicam

Cenjena novinarka in prejemnica pomembne novinarske nagrade je umrla pri komaj 45 letih.
9. 3. 2026 | 12:25
12:15
Novice  |  Slovenija
GORIVO

Na črpalkah močno povečano povpraševanje, v torek sprememba cen pogonskih goriv

Največji pritisk je na obmejnih in tranzitnih bencinskih servisih, povečan odjem pa zaznavajo tudi na nekaterih servisih v notranjosti Slovenije.
9. 3. 2026 | 12:15
11:55
Razno
ONA 365

Slovenska učiteljica razkrila: Mladi so tako izčrpani, da posegajo po tabletah (VIDEO)

Profesorica Katarina Goričan je zaradi lanskoletnega javnega pisma, opozarjanja na probleme v šolstvu in srčnega vodenja dijakov letošnja nominiranka izbora Ona 365.
9. 3. 2026 | 11:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Je vlak postal nova slovenska rutina?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOŠINJ

Na najlepšem hrvaškem otoku iščejo ljudi

Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke mednarodne standarde s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto.
3. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HILTON

Prvi tovrstni hotel na hrvaških otokih

Prvi hotel Hilton na hrvaških otokih
3. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki