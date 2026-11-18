Potem ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) razburil javnost s predlogom, da bi se obvezni zdravstveni prispevek s 1. marcem prihodnje leto zvišal s sedanjih 39,36 evra na kar 48,60 evra mesečno, se je v sredo, 18. novembra, na tiskovni konferenci odzval minister za zdravje Tadej Ostrc. Dal je jasno vedeti, da podražitve, ki bi za posameznika pomenila 9,24 evra več na mesec oziroma več kot 110 evrov dodatnega stroška na leto, ne podpira.

»Najlažje je poseči po denarju ali pa breme prevaliti na žepe in račune ljudi. Vodilo te vlade je drugačno. K temu smo se zavezali že v koalicijski pogodbi, zato je treba poiskati notranje rezerve in sistemske rešitve,« je dejal Ostrc. Na vprašanje, kako komentira opozorila ZZZS, da denarja primanjkuje, je odgovoril, da je odločitev za tak predlog stvar direktorja in upravnega odbora zavoda, sam pa je prepričan, da je denarja v sistemu dovolj. Spomnil je, da zdravstveni proračun znaša 5,8 milijarde evrov, kar je primerljivo s Hrvaško, ki ima skoraj dvakrat več prebivalcev.

Pričakuje ukrepanje ZZZS, ne pa seganja v denarnice

Na ZZZS so predlog za zvišanje prispevka upravičevali z vse večjim razkorakom med prihodki in odhodki, ki naj bi letos znašal skoraj 170 milijonov evrov, prihodnje leto pa naj bi presegel 185 milijonov evrov. O končnem predlogu bo 25. novembra odločala skupščina zavoda, za izredni dvig pa bi bila nujna tudi zakonska sprememba, ki jo mora podpreti vlada.

Minister je žogico vrnil zavodu in vodstvom zdravstvenih institucij. Poudaril je, da ima ZZZS že danes vzpostavljen digitaliziran sistem, ki omogoča boljši nadzor. Od njih pričakuje, da bodo na odhodkovni strani preverili, katere storitve se nepotrebno podvajajo in katere so neupravičene, s čimer bi lahko prihranili precej denarja. Čeprav so novinarji vztrajali pri vprašanju, koliko milijonov bi s temi ukrepi konkretno prihranili, minister ocene ni podal in jih napotil na zavod. Jasno pa je povedal, da je treba pri preoblikovanju obveznega zdravstvenega zavarovanja najprej ugotoviti, koliko denarja se zbere, kaj se za ta denar dobi in kako ga bolje izkoristiti, šele nato se je mogoče pogovarjati o spremembah sistema.

Ali bi bolne prezgodaj pošiljali v službo? Simbolična fotografija. FOTO: Shutterstock

Dolgotrajno bolni prej nazaj na delo?

Velike rezerve Ostrc vidi pri dolgotrajnih bolniških odsotnostih, za katere zavod danes nameni skoraj 700 milijonov evrov, medtem ko je ta znesek pred desetimi leti znašal med 200 in 250 milijoni evrov. Kot je pojasnil, posebna medresorska delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki več ministrstev, specialisti medicine dela ter predstavniki ZZZS in ZPIZ, že pripravlja sistemske spremembe. Te bodo temeljile na zgodnejši zdravstveni obravnavi in dinamičnem prilagajanju, torej preverjanju, kaj nekdo v določenem trenutku zmore početi, ter hitrejšem vračanju na delo. Poudaril je, da že veljavni zakon o dostopnosti omogoča, da ZZZS ljudi na dolgotrajni bolniški premakne na zgodnejše termine, s čimer se prihrani denar za bolniški stalež. Ob tem je napovedal tudi prenovo zastarelih pravil, po katerih zdravniki na ZZZS odločajo o bolniških staležih.

Ker še ni predstavil konkretnih zakonskih rešitev, so novinarji na tiskovni konferenci opozorili na strah ljudi, da bi bolne prezgodaj pošiljali v službo. Minister je to odločno zavrnil: »V nobenem primeru pa bolnih ljudi, predvsem pa ne onkoloških bolnikov, ki so bolni in nezmožni za delo, ne bomo pošiljali iz zdravstvenih sistemov.«

Glede državnih transferjev v zdravstveno blagajno, ki so v preteklosti po njegovih besedah nenadzorovano rasli, je Ostrc pojasnil, da bo ministrstvo zavodu zagotovilo 420 milijonov evrov, ki so realno načrtovani v proračunu. Dodal je, da 520 milijonov evrov, omenjenih v enem od amandmajev, v proračunu ministrstva nima realnega kritja, zato lahko govorijo le o efektivnem denarju.