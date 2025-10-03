Se bodo odzvali? Janša vabi na testiranje na droge. Poglejte, koga vse

Hišna preiskava pri bivšem ministru Alešu Hojsu je seveda povzročila velik politični vihar. Tako je podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister je odločno zavrnil očitke, da naj bi članom Kavaškega klana izdal podatek o policijskih preiskavah.

Hišna preiskava Aleš Hojs. FOTO: Tomica Šuljić

Z odvetnikom Francijem Matozom sklepata, da je Hojsovo ime nekdo zlorabil v komunikaciji s člani kriminalne združbe.

Janša jih vabi na testiranje na droge

Zdaj se je na svoj način na vse skupaj odzval tudi njegov strankarski šef. Tako je Janez Janša na omrežju X objavil članek tednika Mladina glede dogajanja v zvezi s Hojsom in hišno preiskavo z naslovom SDS in narkokartel?. Janša je tako prepričan, da to dokazuje, da je bil motiv za preiskavo pri Hojsu političen.

Zato Janša predlaga, kot pravi, preprost test. V mislih ima skupno, istočasno testiranje na droge vseh poslancev in članov vodstva SDS ter uredništva Mladine, ter poslancev in vodstev Gibanja Svoboda, Levice in SD. »Hkati pa dodajmo še ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ker brez vednosti Vrhovnega klana ZJ v Ljubljani noben narko klan verjetno ne obstane niti teden dni.« In še: »Bo šlo? Lahko izberete kraj in čas. Na odgovor čakamo do ponedeljka, 6.10.2025 do 12h.«

Se bodo odzvali?

Vsem omenjenim v Janševem vabilu smo poslali vprašanje, ali se bodo pozivu na testiranje odzvali. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Se je pa na Janšev poziv že odzval vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec, ki je na omrežju X zapisal: »V tej pobudi za testiranje politikov na droge ni ničesar novega, to je lanski “snegec”. Bi pa namesto odvračanja pozornosti kdaj bilo na mesto kakšno pojasnilo o domnevnih rabotah,«.