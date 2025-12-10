Se bomo po 20 letih letos končno spet razveselili belega božiča? Nekateri menijo tako

Vsako leto se ne le ljubitelji zimskih športov, temveč tudi večni romantiki sprašujejo, ali bomo končno spet dočakali beli božič. Do zdaj smo bili večinoma razočarani, vsaj v nižje ležečih krajih. Pred tremi in štirimi leti smo sicer v začetku decembra dobili pošiljko snega, a so se temperature nato dovolj dvignile, da ga je do božiča tudi povsem pobralo. Zadnji bel božič smo v Ljubljani zabeležili davnega leta 2003!

Napoved za Ljubljano je več kot obetavna. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zna pa se zgoditi, da bo letos le drugače. Čeprav je do božičnega večera še daleč in meteorologi vedno znova poudarjajo, da napovedi za več kot nekaj dni vnaprej niso točne, pa se je na eni od aplikacij, ki spremljajo vreme tudi po deset in več dni vnaprej, v napovedi za Ljubljano pojavila snežinka. Možnost, da jih nekaj zapade na 23. decembra, je po modelih, na katerih temeljijo njihove napovedi, kar 61-odstotna, kar je vse prej kot zanemarljivo. In če bo pri temperaturah okrog ledišča zapadlo tudi le nekaj snežink, se bodo te zagotovo obdržale vsaj do svetega večera, če ne kar do božiča.

Je pa omenjena napoved za zdaj žal tudi edina s tako optimistično snežno napovedjo. Na Agenciji RS za okolje (Arso) sicer še ni mogoče videti tako daleč v prihodnost, njihova vremenska napoved se konča 19. decembra, ko za Ljubljano napovedujejo oblačno vreme s temperaturami med dve in šest stopinj Celzija. Druge aplikacije za spremljanje vremena pa nam za božični večer ponujajo vse od povsem pomladnih 11 stopinj Celzija ob oblačnem vremenu pa do okoli štiri stopinje nad ničlo ter jasen in sončen dan. Da bi izvedeli, katera napoved se bo tudi uresničila, pa bo treba še malo počakati.