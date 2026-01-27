  • Delo d.o.o.
OKREPITEV V EKIPI

Se danes obeta še ena politična bomba? Logar bo ob 11. uri predstavil ...

Demokrati Anžeta Logarja napovedali predstavitev okrepitev v ekipi, Inštitut 8. marec pa bo predstavil sume nezakonitega financiranja stranke Demokrati. Anžeta Logarja.
Anže Logar. FOTO: Leon Vidic/delo
Anže Logar. FOTO: Leon Vidic/delo
Mitja Urbančič
 27. 1. 2026 | 08:13
 27. 1. 2026 | 08:31
2:03
Pred časom je na političnem parketu močno završalo, ko je Matej Tašner Vatovec, bivši vodja poslanske skupine Levice, prestopil k socialnim demokratom (SD).  Vodenje poslanske skupine Levica je nato prevzela poslanka Nataša Sukič.

image_alt
Kučan že svari pred morebitno četrto Janševo vlado: »Ta bo hujša od vseh«

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ocenila, da je s prestopom v SD Vatovec »izdal stranko Levica zaradi svojih osebnih in političnih koristi in interesov«. Obenem je zatrdila, da jo za politično prihodnost Levice ne skrbi.

Se danes obeta še ena politična bomba?

Ob 11. uri je namreč napovedana novinarska konferenca stranke Demokrati Anžeta Logarja, na kateri bodo predstavili novo okrepitev v ekipi. Za koga gre, za zdaj ni znano, je pa Anže Logar zadnje dni v nemilosti Inštituta 8. marec, ki ga pozivajo, naj z dejanji pokaže, da ni zgolj podaljšek politike SDS in Janeza Janše.

Inštitut 8. marec ostro nad Anžeta Logarja: »Dokažite, da niste le Janšev satelit« FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Inštitut 8. marec ostro nad Anžeta Logarja: »Dokažite, da niste le Janšev satelit« FOTO: Zajem Zaslona Instagram

In prav danes so napovedali tudi novinarsko konferenco, kjer bo Inštitut 8. marec spregovorili o vlogi civilne družbe v demokratičnih družbah. Ob tem bodo predstavili »neposredne dokaze glede preimenovanja strani Foodtruck Lars&Sven burgers v Demokrati« in predstavili naznanitev sumov nezakonitega financiranja stranke Demokrati. Anžeta Logarja.

image_alt
Nika Kovač spet prejema grožnje s smrtjo: Zanimivo, da ravno takrat, ko smo začeli postavljati vprašanja Logarju (VIDEO)

Je pa pred dnevi močno završalo v desnosredinskem prostoru, ko so NSi, SLS in Lotričev Fokus uradno zapečatili sodelovanje in napovedali skupen nastop na državnozborskih volitvah, Janez Janša pa je sporočil, koga vidi kot pravo alternativo aktualni oblasti – in koga očitno ne. Med vrsticami je iz igre potisnil Demokrate Anžeta Logarja, s katerim se je v zadnjih dneh zapletel v oster besedni spopad.

08:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V NEMČIJI

Sredi noči na avtocesto nastavili prikolico, policija: »To je poskus uboja«

Prisebni voznik tovornega vozila je oviro pravočasno videl in zavrl ter opozoril druge udeležence.
27. 1. 2026 | 08:29
08:20
Novice  |  Slovenija
PREPOVED EKSOTIČNIH LJUBLJENČKOV

Imate doma servala? Kmalu ga boste morali oddati v zatočišče ali živalski vrt

Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
Pija Kapitanovič27. 1. 2026 | 08:20
08:13
Novice  |  Slovenija
OKREPITEV V EKIPI

Se danes obeta še ena politična bomba? Logar bo ob 11. uri predstavil ...

Demokrati Anžeta Logarja napovedali predstavitev okrepitev v ekipi, Inštitut 8. marec pa bo predstavil sume nezakonitega financiranja stranke Demokrati. Anžeta Logarja.
Mitja Urbančič27. 1. 2026 | 08:13
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
IZJEMEN USPEH

Slovenska režiserka osvojila Trst, na festivalu je slavil njen Fantasy

To je potrditev za vso ekipo, pravi režiserka Kukla.
27. 1. 2026 | 08:05
07:42
Novice  |  Slovenija
PLATFORMA WOLT

V slabem vremenu je dostava dražja, dostavljavci pa ob dodatek in še napitnino

Izvajalci pri platformi Wolt razočarani nad dodatkom za težje delovne razmere.
Andrej Bedek27. 1. 2026 | 07:42
07:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Damjan res zažgal svojega prijatelja?

Priča Stanko G. je presenetil z novim imenom. A ga ni mogoče zaslišati, saj je umrl lani decembra.
Aleksander Brudar27. 1. 2026 | 07:31

Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
