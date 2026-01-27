Pred časom je na političnem parketu močno završalo, ko je Matej Tašner Vatovec, bivši vodja poslanske skupine Levice, prestopil k socialnim demokratom (SD). Vodenje poslanske skupine Levica je nato prevzela poslanka Nataša Sukič.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ocenila, da je s prestopom v SD Vatovec »izdal stranko Levica zaradi svojih osebnih in političnih koristi in interesov«. Obenem je zatrdila, da jo za politično prihodnost Levice ne skrbi.

Se danes obeta še ena politična bomba?

Ob 11. uri je namreč napovedana novinarska konferenca stranke Demokrati Anžeta Logarja, na kateri bodo predstavili novo okrepitev v ekipi. Za koga gre, za zdaj ni znano, je pa Anže Logar zadnje dni v nemilosti Inštituta 8. marec, ki ga pozivajo, naj z dejanji pokaže, da ni zgolj podaljšek politike SDS in Janeza Janše.

Inštitut 8. marec ostro nad Anžeta Logarja: »Dokažite, da niste le Janšev satelit« FOTO: Zajem Zaslona Instagram

In prav danes so napovedali tudi novinarsko konferenco, kjer bo Inštitut 8. marec spregovorili o vlogi civilne družbe v demokratičnih družbah. Ob tem bodo predstavili »neposredne dokaze glede preimenovanja strani Foodtruck Lars&Sven burgers v Demokrati« in predstavili naznanitev sumov nezakonitega financiranja stranke Demokrati. Anžeta Logarja.

Je pa pred dnevi močno završalo v desnosredinskem prostoru, ko so NSi, SLS in Lotričev Fokus uradno zapečatili sodelovanje in napovedali skupen nastop na državnozborskih volitvah, Janez Janša pa je sporočil, koga vidi kot pravo alternativo aktualni oblasti – in koga očitno ne. Med vrsticami je iz igre potisnil Demokrate Anžeta Logarja, s katerim se je v zadnjih dneh zapletel v oster besedni spopad.