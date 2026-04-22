Še en odhod iz zdravstvenega doma: kaj zdaj čaka skoraj 500 pacientov?

Ob večletni kadrovski stiski pri zdravnikih specialistih družinske medicine se Zdravstveni dom Idrija te dni sooča z izgubo še enega zdravnika. Kljub temu računajo, da se bo kadrovska vrzel v prihodnje zmanjšala, saj specializacijo zaključujejo specializanti družinske medicine, ki bodo delali pri njih.

Te dni v idrijski javnosti odmeva informacija, da iz ZD Idrija odhaja zdravnik specialist družinske medicine, ki je novo zaposlitev dobil v splošni ambulanti v Podbrdu. Kot so za medije pojasnili v ZD Idrija, bo zdravnik, ki ima opredeljenih okoli 490 pacientov, v idrijskem zdravstvenem domu delal še do konca meseca.

Po 1. maju se bodo lahko pri njem opredeljeni pacienti, če bodo potrebovali zdravniško pomoč, obrnili na dodatno ambulanto, kjer bodo ob prvi obravnavi opredeljeni na ambulanto in ne na zdravnika, so pojasnili v zdravstvenem domu.

Kot do dodali, si za vse paciente brez izbranega zdravnika prizadevajo zagotavljati čim boljšo oskrbo in obravnavo v dodatni ambulanti, v nadomeščanja pa se vključujejo redno zaposleni specialisti, specializanti in zunanji sodelavci. Potrebe po kadrih trenutno rešujejo tudi z zunanjimi sodelavci.

V zdravstvenem domu sicer pričakujejo, da bodo njihove zdravniške vrste kmalu popolnili specializanti družinske medicine, ki v prihodnjih mesecih zaključujejo specializacijo.

Po njihovih informacijah bo tako prvi specializant v idrijskem zdravstvenem domu specializacijo zaključil predvidoma konec tega leta, v Zdravstveni postaji Cerkno, kjer bi nadomestili odhod lani upokojenega zdravnika, pa maja letos, o čemer bodo javnost v kratkem še obvestili.