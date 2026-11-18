Po razkritju odmevne spletne prevare, v kateri je Dars na lažni bančni račun v tujini nakazal 1,8 milijona evrov, prihajajo spodbudnejše novice.

Kot poroča STA, je prva nadzornica Darsa sporočila, da je policiji uspelo zavarovati večino denarja, ki ga je družba nakazala goljufom.

Goljufi so se izdajali za poslovnega partnerja

Spomnimo, Dars je postal žrtev spletne prevare, v kateri so se storilci predstavljali kot predstavniki avstrijskega gradbenega podjetja Strabag. Z lažnimi podatki o bančnem računu jim je uspelo doseči, da je Dars del plačil, namenjenih poslovnemu partnerju, nakazal na račun v tujini.

Po doslej objavljenih informacijah je šlo za pet plačil v skupni vrednosti približno 2,6 milijona evrov. Dve nakazili so pravočasno preklicali, tri v skupni vrednosti približno 1,8 milijona evrov pa so bila izvedena.

Prav slednji znesek je sprožil številna vprašanja o varnosti finančnega poslovanja državnega podjetja in nadzoru nad nakazili.

Večino sredstev uspeli zavarovati

Pomemben premik se je zgodil med policijsko preiskavo. Po navedbah prve nadzornice Darsa je policiji uspelo zavarovati večino nakazanih sredstev. Policiji je uspelo zavarovati skoraj 1,6 milijona evrov od 1,8 milijona evrov, ki jih je Dars dejansko nakazal na navidezni bančni račun v tujini, je tako v oddaji 24ur zvečer povedala prva nadzornica Darsa Nina Marin. Ta denar je zdaj v postopku vračila Darsu. Preostalih približno 200.000 evrov je bilo po podatkih policije dvignjenih na bankomatih v Bolgariji.

Odstop v finančni službi

Primer je že prinesel tudi kadrovske posledice. Zaradi objektivne odgovornosti je Dars zapustila direktorica finančnega področja Monika Pekošak, nekdanja poslanka Gibanja Svoboda. Na Darsu so po razkritju poudarili, da so bili žrtev organizirane mednarodne kriminalne združbe. Dogajanje preiskujejo pristojni organi, od družbe pa se pričakujejo tudi pojasnila o nadzoru nad plačili in ukrepih, s katerimi bi preprečili podobne primere.

Uprava družbe uživa zaupanje prve nadzornice, sprejetih več kadrovskih potez

»Vsi postopki so v teku in kot predsednica nadzornega sveta vam zagotavljam, da se bo odgovornost ugotavljala. V skladu s tem bo jutri nadzorni svet tudi sprejel ustrezne sklepe,« pa je prva nadzornica Darsa dejala pred četrtkovo sejo nadzornikov. Ti bodo odločali tudi o odgovornosti uprave in drugih vpletenih zaposlenih. Je pa ob tem Marin povedala, da uprava, ki jo vodi Peter Drobež, uživa njeno popolno zaupanje, saj da v tem trenutku ni razlogov, da bi ravnala drugače. Notranja preiskava v podjetju še poteka, prvo vmesno poročilo bo v četrtek na mizi nadzornega sveta, policija obravnava sum storitve kaznivega dejanja goljufije. Pri tem po besedah prve nadzornice ne gre izključiti niti morebitnega notranjega kaznivega dejanja zaposlenih. »Zagotavljam vam kot predsednica nadzornega sveta, da bom vztrajala pri tem, da se ugotovi odgovornost, tudi kazenska, če je ta podana, in da bodo v skladu s tem sprejeti ustrezni ukrepi, o tem pa bo obveščena tudi javnost,« je še napovedala.