Še ena dobra novica za upokojence! Znan datum izredne uskladitve pokojnin

Izredna uskladitev pokojnin v višini enega odstotka, s katero je vlada soglašala v četrtek, bo izvedena 29. maja skupaj z izplačilom pokojnin za maj in s poračunom od 1. marca. Za en odstotek se bodo izredno uskladili zneski, ki so upravičencem pripadali za februar oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene letos, so navedli na pokojninskem zavodu.

1000 evrov bo 1010 evrov

Pokojnina v višini denimo 1000 evrov, izredno usklajena v višini enega odstotka, bo tako deset evrov višja in bo znašala 1010 evrov.

Izredno se bodo uskladile tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih, so zapisali na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Redna uskladitev pokojnin je februarja znašala 4,2 odstotka. Vendar je svet zavoda 26. februarja sprejel še sklep o izredni uskladitvi. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin, so pojasnile članice sveta, ki so predstavnice vlade.

Pokojnina v višini denimo 1000 evrov, izredno usklajena v višini enega odstotka, bo tako deset evrov višja in bo znašala 1010 evrov.

Metodološko je sicer po njihovih besedah skoraj nemogoče ločiti med vplivom denimo počasnejše rasti zlasti v izvoznem delu zasebnega sektorja gospodarstva in posledično počasnejše rasti tamkajšnjih plač. Hkrati pa je vlada že večkrat izrazila razumevanje glede zahteve po dodatni izredni uskladitvi v višini enega odstotka. Tako so z obeh vidikov menile, da je izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v višini enega odstotka upravičena.