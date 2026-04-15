Še ena socialna bomba? 250 ljudi na cesto, znana športna trgovina v Sloveniji zapira vse poslovalnice

Veriga športnih trgovin Hervis, ki ima od januarja nova lastnika, naj bi po poročanju spletnih portalov Mariborinfo in Žurnal24 s koncem julija zaprla vse poslovalnice v Sloveniji. Brez dela naj bi ostalo okoli 250 zaposlenih.

Hervis je od januarja v lasti podjetnikov Svena Votha in Uda Schloemerja, ki sta verigo kupila od skupine Spar Avstrija. Prevzem je vključeval vse zaposlene v podjetju Hervis ter 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji.

Spar Avstrija navajal, da nova lastnika želita ohraniti blagovno znamko Hervis

Kot razlog za prodajo so v Sparu Avstrija navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti - trgovine z živili ter področij nakupovalnih centrov in nepremičnin.

Glede novih lastnikov so zapisali, da gre za uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo pozicionirati kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin.

»V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo pozicionirali poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam današnjih kupcev in s tem Hervis znova narediti uspešen,« je januarja napovedal Voth.

V Sparu Avstrija so takrat zagotovili, da se bo poslovanje trgovin kljub spremembi lastništva v celoti nadaljevalo.

Podjetje Hervis je bilo del skupine Spar Avstrija več kot 50 let. Lani je ustvarilo 314 milijonov evrov prometa, s čimer velja za enega največjih specializiranih športnih trgovcev v srednji Evropi.