  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽRTVOVAL SVOJ ČAS IN UDOBJE

Še ena zdravnica stopila na stran dr. Kavčiča: »Vse je delal za dobrobit pacienta«

Opozarja, da iz javnih bolnišnic odhajajo najboljši in najbolj predani specialisti: tisti, ki so neprecenljivi za paciente.
Gregor Kavčič FOTO: Dolenjski List

Gregor Kavčič FOTO: Dolenjski List

V novomeški bolnišnici podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V novomeški bolnišnici podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Gregor Kavčič ima močno podporo sodelavcev in pacientov. FOTO: Spletna Stran Ortopedsko Svetovanje Gregor Kavčič

Gregor Kavčič ima močno podporo sodelavcev in pacientov. FOTO: Spletna Stran Ortopedsko Svetovanje Gregor Kavčič

Gregor Kavčič FOTO: Dolenjski List
V novomeški bolnišnici podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Gregor Kavčič ima močno podporo sodelavcev in pacientov. FOTO: Spletna Stran Ortopedsko Svetovanje Gregor Kavčič
STA, N. P.
 8. 12. 2025 | 18:33
 8. 12. 2025 | 18:33
5:45
A+A-

Vihar okoli odpovedi znanemu ortopedu Gregorju Kavčiču iz Splošne bolnišnice Novo mesto se ne poleže. Po podpori desetih zdravnikov in negovalnega tima se je zdaj oglasila še zdravnica Eva Novljan, ki z njim sodeluje skoraj dve leti. V osebnem zapisu, ki ga je poslala na naše uredništvo, ga opisuje kot izjemno delavnega, vrhunskega kirurga in predvsem »dobrega človeka«, hkrati pa ostro zavrača očitke vodstva bolnišnice.

image_alt
Ne le zdravnika, ki je zlorabljal čakalne vrste, sankcije bodo dolete tudi medicinsko sestro

»Že prvi dan sem videla razliko«

Eva Novljan v uvodu razloži, da kot mlada zdravnica, ki išče svojo specializacijo, ni mogla spregledati, kako različno delujejo oddelki po bolnišnicah – od napetega do prijateljskega vzdušja, od kaosa do organiziranega dela. Priložnost, da od blizu spozna ortopedijo v Novem mestu pod vodstvom dr. Gregorja Kavčiča, je z veseljem zagrabila. »Že prvi dan sem videla razliko,« piše. Na pobudo dr. Kavčiča so z operacijami začeli zgodaj, pogosto, še preden so v drugih dvoranah sploh pripeljali prve paciente. Ekipa je delala usklajeno, postopki so bili hitri in natančni, brez nepotrebnih zapletov. Po njenem opisu je bil Kavčič tisti, ki je postavljal tempo in standarde: sistematično je skrbel za učenje sester in specializantov, vrhunsko organiziral delo, ob tem pa ohranjal profesionalno okolje in korekten odnos do vseh članov tima.

V novomeški bolnišnici podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
V novomeški bolnišnici podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
V svojem zapisu Eva Novljan posebej izpostavi, kako se je Kavčič posvetil pacientom. Za vsakega je pred posegom napisal natančen načrt operacije, ljudi pa obravnaval individualno: pri vstavitvi proteze je upošteval ne le zdravstveno stanje in starost, ampak tudi poklic, življenjski slog, hobije in želje posameznika – kadar je to bilo mogoče. Vsakega pacienta je na odstranitev šivov povabil k sebi v Splošno bolnišnico Novo mesto, da je lahko osebno spremljal stanje po vstavitvi proteze.

Poseben pečat so po njenem mnenju pustile t. i. ortopedske šole med malico: poučna predavanja, kjer je pacientom razložil potek operacije in okrevanja, jim odgovoril na vprašanja in jih pripravil na to, kar jih čaka. »Pacienti so na operacijo prišli mirni in pripravljeni. Vse, kar je delal, je delal v dobrobit pacienta, pogosto na račun svojega prostega časa in osebnega udobja,« zapiše. Takšen standard dela v slovenskih bolnišnicah po njenem mnenju žal ni pravilo – v Novem mestu pa ga je, kot pravi, vzpostavil in vzdrževal prav dr. Kavčič, zaradi česar je ortopedija postala eden vodilnih oddelkov v državi.

image_alt
Osebje stopilo v bran zdravniku, ki je umetno daljšal čakalne vrste: »Dr. Kavčiču se je zgodila krivica«

»Odhajajo najboljši«

Novljanova se dotakne tudi njegovega odnosa do mladih zdravnikov. Po njenem je eden redkih specialistov, ki se resnično in aktivno posveča učenju študentov in specializantov. »Razlika v kirurških spretnostih njegovih specializantov z drugimi je očitna,« poudari. Pri izbiri sodelavcev naj bi iskal delavne, natančne in organizirane posameznike, iz njegovega mentorstva pa naj bi izšli nekateri najboljši slovenski ortopedi, prepoznavni tudi v tujini. To po njenem ni naključje, ampak odraz njegove delavnosti, predanosti in organizacijskih sposobnosti. Dodaja, da je prav njegova ljubezen do ortopedije in zadovoljstvo pacientov, ki po operaciji spet hodijo brez bolečin, prepričala tudi njo, da svojo prihodnost vidi v ortopediji.

Gregor Kavčič ima močno podporo sodelavcev in pacientov. FOTO: Spletna Stran Ortopedsko Svetovanje Gregor Kavčič
Gregor Kavčič ima močno podporo sodelavcev in pacientov. FOTO: Spletna Stran Ortopedsko Svetovanje Gregor Kavčič
A ravno zato se zdaj, ko je Kavčič dobil izredno odpoved, sprašuje, kakšna prihodnost jo čaka v slovenskem zdravstvu. Iz javnih bolnišnic odhajajo najboljši in najbolj predani specialisti, opozarja, tisti, ki so neprecenljivi za paciente in za izobraževanje novih generacij zdravnikov. Zapis zaključi zelo jasno: »Zaradi vsega navedenega odločno zavračam vse očitke na račun dr. Kavčiča, saj sem ga sama spoznala kot izjemno delavnega, profesionalnega in vrhunskega kirurga, predvsem pa kot iskrenega, predanega delu in dobrega človeka.«

S tem se pridružuje že prej objavljeni javni podpori desetih zdravnikov ortopedskega oddelka ter negovalnega tima ortopedije, ki opozarja, da oddelek brez njega dela v dosedanjem obsegu ne more nadaljevati. 

Tako se je odzvala bolnišnica

Kavčič je očitke vodstva SB Novo mesto v petek prek odvetnika Boštjana Penka označil za neresnične in žaljive ter ocenil, da želi vodstvo z njim obračunati, ker je podprl zahteve medicinskih sester za dostojno plačilo njihovega dodatnega dela; priložil je tudi izjavo podpore desetih zdravnikov ortopedije, ki opozarjajo, da oddelek v sedanjem obsegu brez njega ne more delovati, javno pa so mu podporo izrazili tudi člani negovalneimaga tima.

V bolnišnici odgovarjajo, da je imel soglasje le za 1,5 ure tedensko oziroma šest ur mesečno dela pri koncesionarju, v tem času bi se pri njih lahko opravile do tri operacije na mesec, izredni strokovni nadzor pa je po njihovih navedbah pokazal, da je bilo pri zasebniku v dveh mesecih opravljenih okoli 150 operacij. Podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«, pri čemer po njihovi oceni ta podpora preusmerja pozornost od bistva problema in ne more opravičiti »sprevržene prakse v škodo bolnikov in bolnišnice«.

Očitke, da so z njim obračunali zaradi podpore sestram, zavračajo kot »izgovore in manipulacijo«, saj je nadzor po njihovih besedah preverjal izključno strokovne, organizacijske in zakonite vidike dela, ugotovil nedopustne prakse, ki niso povezane z notranjimi odnosi na oddelku, in jih predali pristojnim institucijam.

Več iz teme

gregor kavčičzdravstvooperacijaortopedijabolnišnicemedicinske sestrepacientizdravnikibolnikiNovo mestoortoped
ZADNJE NOVICE
19:43
Novice  |  Slovenija
PIROTEHNIKA

Pozor, vsi ljubitelji pokanja in petard! Tako visoke kazni vas lahko doletijo

Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.
8. 12. 2025 | 19:43
19:29
Novice  |  Slovenija
SE BITKA SELI NA VRHOVNO SODIŠČE?

»Neresnice in manipulacija« proti »čisti zmagi«: spopad po referendumu se zaostruje

V Srebrni niti vztrajajo, da je bila kampanja nepoštena: opozarjajo na aktivno vlogo Katoliške cerkve in zdravniških organizacij.
8. 12. 2025 | 19:29
19:28
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Gorka Berden v ŠOKkastu: S sestro imata nenavadni imeni (VIDEO)

Igralka Gorka Berden je svojo mladost preživela v tujini, kar je močno zaznamovalo njeno življenjsko pot in kariero.
Petra Kalan8. 12. 2025 | 19:28
19:23
Razno
ZAVZELI ŠE NAFTNO POLJE

Grozljivka v Sudanu! V napadu na vrtec ubitih 114 ljudi, to pa še ni vse

Med ubitimi je bilo kar 63 otrok.
8. 12. 2025 | 19:23
19:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Srhljivka za štirimi stenami, tudi vpričo otrok: v Novem mestu kar štirikrat posredovala policija

Policisti konec tedna večkrat posredovali zaradi nasilja v družini.
8. 12. 2025 | 19:07
19:03
Bulvar  |  Tuji trači
PLAVOLASA LEPOTICA

Slavna igralka pokazala skoraj vse! Bosa, v korzetu in z rokami na golih prsih: »To bo razbilo internet«

Kot priča njen nasmeh, ji v garderobnem vrvežu kljub goloti ni bilo prav nič nerodno.
8. 12. 2025 | 19:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Je investiranje res kot igra na srečo?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki