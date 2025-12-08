Še ena zdravnica stopila na stran dr. Kavčiča: »Vse je delal za dobrobit pacienta«

Vihar okoli odpovedi znanemu ortopedu Gregorju Kavčiču iz Splošne bolnišnice Novo mesto se ne poleže. Po podpori desetih zdravnikov in negovalnega tima se je zdaj oglasila še zdravnica Eva Novljan, ki z njim sodeluje skoraj dve leti. V osebnem zapisu, ki ga je poslala na naše uredništvo, ga opisuje kot izjemno delavnega, vrhunskega kirurga in predvsem »dobrega človeka«, hkrati pa ostro zavrača očitke vodstva bolnišnice.

»Že prvi dan sem videla razliko«

Eva Novljan v uvodu razloži, da kot mlada zdravnica, ki išče svojo specializacijo, ni mogla spregledati, kako različno delujejo oddelki po bolnišnicah – od napetega do prijateljskega vzdušja, od kaosa do organiziranega dela. Priložnost, da od blizu spozna ortopedijo v Novem mestu pod vodstvom dr. Gregorja Kavčiča, je z veseljem zagrabila. »Že prvi dan sem videla razliko,« piše. Na pobudo dr. Kavčiča so z operacijami začeli zgodaj, pogosto, še preden so v drugih dvoranah sploh pripeljali prve paciente. Ekipa je delala usklajeno, postopki so bili hitri in natančni, brez nepotrebnih zapletov. Po njenem opisu je bil Kavčič tisti, ki je postavljal tempo in standarde: sistematično je skrbel za učenje sester in specializantov, vrhunsko organiziral delo, ob tem pa ohranjal profesionalno okolje in korekten odnos do vseh članov tima.

V novomeški bolnišnici podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V svojem zapisu Eva Novljan posebej izpostavi, kako se je Kavčič posvetil pacientom. Za vsakega je pred posegom napisal natančen načrt operacije, ljudi pa obravnaval individualno: pri vstavitvi proteze je upošteval ne le zdravstveno stanje in starost, ampak tudi poklic, življenjski slog, hobije in želje posameznika – kadar je to bilo mogoče. Vsakega pacienta je na odstranitev šivov povabil k sebi v Splošno bolnišnico Novo mesto, da je lahko osebno spremljal stanje po vstavitvi proteze.

Poseben pečat so po njenem mnenju pustile t. i. ortopedske šole med malico: poučna predavanja, kjer je pacientom razložil potek operacije in okrevanja, jim odgovoril na vprašanja in jih pripravil na to, kar jih čaka. »Pacienti so na operacijo prišli mirni in pripravljeni. Vse, kar je delal, je delal v dobrobit pacienta, pogosto na račun svojega prostega časa in osebnega udobja,« zapiše. Takšen standard dela v slovenskih bolnišnicah po njenem mnenju žal ni pravilo – v Novem mestu pa ga je, kot pravi, vzpostavil in vzdrževal prav dr. Kavčič, zaradi česar je ortopedija postala eden vodilnih oddelkov v državi.

»Odhajajo najboljši«

Novljanova se dotakne tudi njegovega odnosa do mladih zdravnikov. Po njenem je eden redkih specialistov, ki se resnično in aktivno posveča učenju študentov in specializantov. »Razlika v kirurških spretnostih njegovih specializantov z drugimi je očitna,« poudari. Pri izbiri sodelavcev naj bi iskal delavne, natančne in organizirane posameznike, iz njegovega mentorstva pa naj bi izšli nekateri najboljši slovenski ortopedi, prepoznavni tudi v tujini. To po njenem ni naključje, ampak odraz njegove delavnosti, predanosti in organizacijskih sposobnosti. Dodaja, da je prav njegova ljubezen do ortopedije in zadovoljstvo pacientov, ki po operaciji spet hodijo brez bolečin, prepričala tudi njo, da svojo prihodnost vidi v ortopediji.

Gregor Kavčič ima močno podporo sodelavcev in pacientov. FOTO: Spletna Stran Ortopedsko Svetovanje Gregor Kavčič

A ravno zato se zdaj, ko je Kavčič dobil izredno odpoved, sprašuje, kakšna prihodnost jo čaka v slovenskem zdravstvu. Iz javnih bolnišnic odhajajo najboljši in najbolj predani specialisti, opozarja, tisti, ki so neprecenljivi za paciente in za izobraževanje novih generacij zdravnikov. Zapis zaključi zelo jasno: »Zaradi vsega navedenega odločno zavračam vse očitke na račun dr. Kavčiča, saj sem ga sama spoznala kot izjemno delavnega, profesionalnega in vrhunskega kirurga, predvsem pa kot iskrenega, predanega delu in dobrega človeka.«

S tem se pridružuje že prej objavljeni javni podpori desetih zdravnikov ortopedskega oddelka ter negovalnega tima ortopedije, ki opozarja, da oddelek brez njega dela v dosedanjem obsegu ne more nadaljevati.

Tako se je odzvala bolnišnica

Kavčič je očitke vodstva SB Novo mesto v petek prek odvetnika Boštjana Penka označil za neresnične in žaljive ter ocenil, da želi vodstvo z njim obračunati, ker je podprl zahteve medicinskih sester za dostojno plačilo njihovega dodatnega dela; priložil je tudi izjavo podpore desetih zdravnikov ortopedije, ki opozarjajo, da oddelek v sedanjem obsegu brez njega ne more delovati, javno pa so mu podporo izrazili tudi člani negovalneimaga tima.

V bolnišnici odgovarjajo, da je imel soglasje le za 1,5 ure tedensko oziroma šest ur mesečno dela pri koncesionarju, v tem času bi se pri njih lahko opravile do tri operacije na mesec, izredni strokovni nadzor pa je po njihovih navedbah pokazal, da je bilo pri zasebniku v dveh mesecih opravljenih okoli 150 operacij. Podporo sodelavcev označujejo kot pričakovan odziv nekdanjega vodje oddelka, ki »išče podpornike«, pri čemer po njihovi oceni ta podpora preusmerja pozornost od bistva problema in ne more opravičiti »sprevržene prakse v škodo bolnikov in bolnišnice«.

Očitke, da so z njim obračunali zaradi podpore sestram, zavračajo kot »izgovore in manipulacijo«, saj je nadzor po njihovih besedah preverjal izključno strokovne, organizacijske in zakonite vidike dela, ugotovil nedopustne prakse, ki niso povezane z notranjimi odnosi na oddelku, in jih predali pristojnim institucijam.