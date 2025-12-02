»Rusija si ne želi vojne z Evropo, a če si Evropa želi vojno z Rusijo, smo nanjo pripravljeni,« je pred današnjimi pogovori z ameriškim posebnim odposlancem Steveom Witkoffom in zetom predsednika ZDA Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem o možnostih končanja vojne v Ukrajini izjavil ruski predsednik Vladimir Putin.

»Ne načrtujemo vojne z Evropo, a če si jo Evropa želi in jo začne, smo pripravljeni,« je po investicijskem forumu v Moskvi dejal Putin.

Na vprašanje glede vključenosti Evrope v mirovna pogajanja o Ukrajini je odvrnil, da se je ta sama umaknila od možnosti rešitve konflikta brez ZDA.

Ameriški mirovni načrt kot ruski seznam želja? Z ameriškim načrtom, ki je v prvi različici vseboval 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja, so prizadevanja za končanje več kot tri leta trajajoče vojne v Ukrajini dobila nov zagon. ZDA so načrt so v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo nato predelale, a več točk še vedno ostaja spornih. Evropske zaveznice Ukrajine se med drugim bojijo, da bo Kijevu vsiljen nepravičen mir in da bo Rusija dosegla priznanje nekaterih zasedenih ozemelj v Ukrajini kot ruskih.

Obenem je Evropo obtožil, da nima »miroljubne agende« in da namesto tega raje ovira mirovna prizadevanja ZDA. Poudaril je tudi, da so zahteve Evrope v kontekstu pogajanj nesprejemljive.

Zelenski: Pri iskanju miru ni preprostih rešitev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obiskal Irsko in pred začetkom ameriško-ruskih pogovorov dejal, da vidi priložnost za konec vojne, toda pri iskanju miru ni preprostih rešitev. Po njegovem je treba rešiti ključna vprašanja; ozemlje, ruska zamrznjena sredstva in varnostna jamstva za Ukrajino.

Glede pogovorov v Moskvi, kjer bosta posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner z ruskim predsednikom razpravljala o možnostih za končanje vojne in ameriškem mirovnem načrtu, je Zelenski ponovil: »Odzval se bom glede na rezultate. Srečali se bomo, vendar moramo imeti nekaj konkretnega, ne le besed.«

Šef Nata verjame v uspeh ameriških mirovnih prizadevanj

Kot je še dejal po srečanju z irskim premierjem Michealom Martinom v Dublinu, vidi priložnost za konec vojne, vendar je treba nekatere stvari še rešiti. Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je medtem danes sporočil, da verjame v uspeh mirovnih prizadevanj ZDA.