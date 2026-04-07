  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NADOMESTILA ZA BREZPOSELNE ŽE VIŠJA OD MINIMALCA

Še hodite v službo? Za časom ste, država vam za lenuharjenje plača več!

Nadomestilo za brezposelnost je preseglo minimalno plačo. In to v času, ko delavcev primanjkuje in se podjetja borijo zanje, gospodarska kriza pa trka na vrata.
Pomlad je in sončni žarki že prijetno grejejo. Mnogi se zato vprašajo, ali ni bolje vleči socialo in uživati življenje na račun drugih kot pa stati za tekočim trakom ali biti zaprt v zadušljivi pisarni? (Fotografija je simbolična) FOTO: Delo UI
 7. 4. 2026 | 19:40
A+A-

»Nadomestila za brezposelnost so eksplodirala. Ne vem, kaj se je zgodilo, a mi je všeč. Lani sem prejemal nadomestilo za brezposelnost v višini okoli 600 evrov na mesec, zdaj ga 900!«, nekega brezposelnega citirajo kolegi s Financ. Izračunali so, da država brezposelnim po novem plačuje celo do 1280 evrov neto. Vsak mesec. Zneski za nadomestila za brezposelne so po novem vezani na višino minimalne plače – in so zato v zadnjih dveh mesecih krepko poskočili. Davkoplačevalci moramo zdaj v državno malho za brezposelne plačevati kar 50 % več kot lan, saj je skupna masa nadomestil skočila iz 15 na 22 milijonov evrov mesečno.

Celo Golobovo ministrstvo je proti: »dvig nadomestil za brezposelnost je neracionalen!«

Nadomestilo za brezposelne je tako po novem celo do 1926 evrov bruto, kar nanese 1.280 evrov neto. To je več od minimalne plače skupaj s povračilom za malico in prevoz. Ministrstvo za finance Klemna Boštjančiča je tem že lani povedalo, da ne podpira dviga nadomestil za brezposelnost, ki ga je predlagala Levica Luke Mesca. »Ministrstvo in pristojni minister nasprotujeta visokemu dvigu nadomestila za brezposelnost v trenutnih gospodarskih razmerah. Slovenija ima namreč še vedno eno najnižjih stopenj brezposelnosti v območju evra in veliko pomanjkanje delovne sile, na kar redno opozarjajo tudi delodajalci. V tem kontekstu je dvig nadomestil za brezposelnost neracionalen ukrep, ki po našem prepričanju ne spodbuja aktivacije delovno sposobnega prebivalstva, ampak lahko deluje kot negativen signal, zlasti za tiste, ki opravljajo zahtevna in slabše plačana dela.« 

Komu, kdaj, koliko?

Denarno nadomestilo je odmerjeno na podlagi povprečne mesečne bruto plače, ki ste jo prejemali v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti, mlajši od 30 let pa v zadnjih 5 mesecih pred nastankom brezposelnosti. 

Samozaposleni: denarno nadomestilo vam je odmerjeno na podlagi povprečne mesečne bruto zavarovalne osnove, od katere so bili plačani prispevki v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti, pri mlajših od 30 let pa v zadnjih 5 mesecih pred nastankom brezposelnosti.

  • Prvi, drugi in tretji mesec: 80 % osnove za odmero nadomestila, vendar najmanj 70 % minimalne plače in največ 130 % minimalne plače.
  • Četrti, peti in šesti mesec: 60 % osnove za odmero nadomestila, vendar najmanj 70 % minimalne plače in največ 110 % minimalne plače.
  • Sedmi, osmi in deveti mesec: 60 % osnove za odmero nadomestila, vendar najmanj 70 % minimalne plače in največ 100 % minimalne plače.
  • Deseti, enajsti in dvanajsti mesec: 60 % osnove za odmero nadomestila, vendar najmanj 70 % minimalne plače in največ 90 % minimalne plače.
  • Od trinajstega do petindvajsetega meseca: 50 % osnove za odmero nadomestila,  vendar najmanj 70 % minimalne plače in največ 80 % minimalne plače.


Denarno nadomestilo, odmerjeno za polni delovni čas, ne more biti nižje  od 1.037,32 EUR bruto na mesec (70 % minimalne plače) in ne višje od 1.926,44 EUR bruto na mesec (130 % minimalne plače). Če zaslužite več kot 200 EUR neto na mesec, se vam denarno nadomestilo zniža za 50 % dodatnega dohodka iz dela, ki presega znesek 200 EUR neto.

 

Višina nadomestila za brezposelnost je sicer odvisna od tega, kakšno plačo ste prej imeli in od časa, kdaj nadomestilo prejemate. Za prve tri mesece je namreč najvišje in dosega celo do 130 odstotkov minimalne plače, nato s časom pada. Konec decembra je bilo v Sloveniji registriranih 47.177 brezposelnih.

 

NADOMESTILA ZA BREZPOSELNE ŽE VIŠJA OD MINIMALCA

Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki