VREMENSKA NAPOVED

Se je vremenu zmešalo? Sneg do nižin, nato zasuk: konec tedna prinaša takšno sliko

V noči na četrtek se bo od jugozahoda hitro pooblačilo, začele se bodo padavine.
Meja sneženja bo sprva med 900 in 1200 metri nad morjem, na severu lahko prehodno tudi nižje, kjer obstaja možnost poledice. FOTO: Dejan Javornik
Meja sneženja bo sprva med 900 in 1200 metri nad morjem, na severu lahko prehodno tudi nižje, kjer obstaja možnost poledice. FOTO: Dejan Javornik
N. P.
 18. 2. 2026 | 18:25
A+A-

Po mirnem in sončnem začetku tedna sledi izrazita sprememba vremena. Pepelnična sreda ostaja še razmeroma prijetna. Po hladnem jutru se temperature čez dan povzpenjajo do okoli 10 stopinj Celzija, na Primorskem do 14. V noči na četrtek pa se bo od jugozahoda hitro pooblačilo, začele se bodo padavine.

V četrtek bo vreme pri nas krojil sredozemski ciklon. Pretežno oblačno bo, dež se bo z zahoda širil proti vzhodu in se dopoldne na zahodu še okrepil. Ob morju bo zapihal okrepljen jugo, možna bo povišana plima, popoldne tudi kakšna nevihta. V ospredju bo predvsem sneg. Meja sneženja bo sprva med 900 in 1200 metri nad morjem, na severu lahko prehodno tudi nižje, kjer obstaja možnost poledice. Čez dan se bo dvignila na 1200 do 1500 metrov, vendar bo na severozahodu snežilo do alpskih dolin. V Julijskih Alpah bo marsikje pobelilo nižje lege. V noči na petek se bo meja sneženja znova spuščala.

Proti petkovemu jutru lahko predvsem na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju sneg ponekod doseže nižine. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja. Dnevne temperature bodo v četrtek od 7 do 13 stopinj, na severozahodu le od 0 do 4. V petek dopoldne bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Hladnejši zrak bo vztrajal še v sobotnem jutru, ko bo v alpskih dolinah okoli –10, drugod po notranjosti okoli –5 stopinj.

Konec tedna pa prinaša opazen zasuk. Sobota in nedelja bosta večinoma sončni. Čez dan bo v soboto od 5 do 10 stopinj, v nedeljo že od 10 do 15. Podobne popoldanske temperature, okoli 15 stopinj, se obetajo tudi v prvi polovici prihodnjega tedna. Kratek zimski premor bo tako hitro zamenjalo občutno toplejše vreme.

