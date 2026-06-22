Se je že začelo! Poglejte, kakšna toča je klestila na Ptuju (VIDEO)

Vreme nam zadnje dni res ne prizanaša. Po hudih lokalnih neurjih z močnim dežjem, vetrom in točo, ki so klestila ves konec tedna, se burno vremensko dogajanje nadaljuje tudi danes. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za večji del Slovenije izdala opozorilo pred točo, med najbolj ogrožene predele Slovenije pa vedno znova dodajo novega. Trenutno je najvišja stopnja nevarnosti razglašena za Gorenjsko, Ljubljano z okolico, Goriško, Koroško, Podravje in Savinjsko.

Iz severovzhodnega dela države medtem že prihajajo posnetki hudih nalivov. Močnejši nevihtni pas, ki prinaša nalive in močne sunke vetra, se že pomika preko skrajnega severovzhoda, v pasu med Ptujem in Ormožem je po poročanju portala Meteoinfo padala tudi debelejša toča.

Iznad Avstrije nad naše kraje prihajata še dva močnejša nevihtna pasova, eden bo prešel Koroško, še posebej na udaru naj bi bil Slovenj Gradec z okolico, drugi se pomika nekoliko bolj zahodno in bo segel vse do Ljubljane.

Čez noč se bo stanje povsod umirilo in jutri bo po napovedih Arsa ponovno sončno z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj Celzija, ob morju do 23, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Sicer pa meteorologi tudi za jutri ne izključujejo neviht: »V torek popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter.«