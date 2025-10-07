Še kamen bi zajokal: deklica Marija izgubila bitko z rakom (FOTO)

Pred slabim tednom dni je bitko za življenje izgubila deklica Marija. Bila je čutna, močna in ustvarjalna duša, ki je do zadnjega verjela v izboljšanje svojega zdravstvenega stanja. A žal nekatere zgodbe nimajo srečnega konca. Njeno slovo je s čustvenim zapisom pospremilo Slovensko društvo Hospic.

Dolga in zahtevna pot zdravljenja

Marija se je z zahrbtno boleznijo prvič soočila leta 2021. Začelo se je z zahtevnim zdravljenjem, ki je na njenem telesu pustilo hude posledice. Po nekaj letih upanja in boja je novembra 2024 bolezen ponovno udarila.

V začetku letošnjega leta se je pokazalo, da kemoterapije ne učinkujejo več. Marca je začela prejemati biološka zdravila, vendar se tumor nanje ni odzival in je še naprej rasel. Zaradi njegove velikosti in lege operacija ni bila mogoča – tveganje je bilo preveliko.

Aprila 2025 je onkologinja družini sporočila, da so izčrpane vse možnosti za uspešno zdravljenje. Takrat se je začelo novo poglavje – Marijina paliativna oskrba, v katero se je vključil tudi dolenjski odbor Slovenskega društva Hospic.

Iskrice kljub bolezni

Marijo so spremljali na domu, bili z njo v trenutkih, ko je še vedno živela polno – celo na koncertu Vlada Kreslina. Spodbujali so jo pri izdelovanju nakita, kar jo je še posebej veselilo. Predvsem pa so se z njo in družino veliko pogovarjali o življenju, smrti in željah, ki jih je še želela izpolniti.

Njena mama Špela je pred časom zapisala iskrene misli o tem obdobju: »Paliativna oskrba pomeni veliko več kot le pripravo na smrt. Še imamo čas, ki ga lahko preživimo skupaj. Veliko še lahko doživimo in si povemo. Lahko nam pove, kaj si želi in mogoče nam bo uspelo, da ji katere želje tudi uresničimo. Največ, kar lahko naredimo zanjo je, da smo ob njej, sledimo njenemu ritmu in jo poslušamo.«

Dodala je še, da se doma veliko pogovarjajo o smrti – ne kot tabu temi, ampak kot delu življenja, ki ga je treba sprejeti in razumeti.

Hvaležnost in sožalje

»Draga Marija, hvala za vse nasmehe in iskrice v očeh, ki si jih delila z nami. Hvala za navdušenja, ideje in načrte. Hvaležni smo, da smo bili, čeprav kratko, del tvojega življenja tudi mi,« so zapisali pri Hospicu.

Družini, ki jih je spustila v svoj intimni svet, se zahvaljujejo in jim ob izgubi izrekajo iskreno sožalje. Ob tem zagotavljajo, da bodo ob njih stali tudi v procesu žalovanja.