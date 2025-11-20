Še kamen bi zajokal: Nevenka izgubila moža in hčer, zdaj je za rakom zbolela tudi ona

PLJUČNI RAK

Ljubi Anji v spomin neguje 50 vrtnic, smisel življenja ji daje le še sin.

Pljučni rak, po pogostosti na drugem mestu med vsemi raki, pri nas še naprej terja največ življenj med vsemi oblikami raka. Po najnovejših podatkih iz Registra raka RS v Sloveniji vsako leto za pljučnim rakom zboli več kot 1600 državljanov, od tega skoraj 1000 moških in več kot 600 žensk, pri čemer število primerov pri ženskah narašča hitreje. »Pljučni rak je bolezen, ki jo v večini primerov lahko preprečimo – z odgovornim življenjskim slogom, opustitvijo kajenja in pravočasnim ukrepanjem,« je nedavno poudarila predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije Ana Žličar. To je bil zame hud ...