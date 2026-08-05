Še kar slabe novice za Pirc Musarjevo! Po nesreči ji zdaj pripravljajo še tole, Klakočar Zupančičeva ne more verjeti, da ji je predaval

Ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar po neuradnih informacijah Televizije Slovenije (TVS) pripravlja nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek. V prometni nesreči predsednice je bila kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost Slovenije.

V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni

S predsednico republike sta v petek, ko se je prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti v predoru Kastelec, potovali tudi dve njeni prijateljici. Jambrek naj bi po informacijah Televizije Slovenije (TVS) predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani.

V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni, jih pa ne preseneča. Po njihovih navedbah so obtožbe neutemeljene, saj ima ta oseba dvojno državljanstvo, ob ruskem ima od leta 2016 tudi slovenski potni list, je poročala TVS. Prisotnost prijateljic v njenem vozilu se predsednici sicer ne zdi sporna. Da z njo potuje kateri od njenih prijateljev, pa se po njenih besedah »ne zgodi ravno pogosto«, je včeraj zatrdila za TVS. Za 24ur pa je razkrila, da je bila z varnostnim pasom pripeta le ena od njenih prijateljic. Ena od prijateljic v nesreči ni bila poškodovana, druga se je huje poškodovala.

Ustavna obtožba zoper predsednika Republike Slovenije je poseben postopek za ugotavljanje njegove ustavne odgovornosti. Gre za slovensko različico postopka, ki ga v nekaterih državah poznajo kot »impeachment« Predsednika je mogoče ustavno obtožiti le, če naj bi pri opravljanju svoje funkcije kršil ustavo ali huje kršil zakon. Ne gre za običajno kazensko obtožnico, temveč za postopek pred Ustavnim sodiščem. Vložena ustavna obtožba ne pomeni, da je predsednik kriv ali avtomatično razrešen. Državni zbor zgolj sproži postopek, končno odločitev pa sprejme Ustavno sodišče.

Predlog ustavne obtožbe lahko sicer vloži najmanj 30 poslank in poslancev, za potrditev predloga pa mora glasovati večina vseh poslancev.

Urška Klakočar Zupančič: Ne morem verjeti, da je bil nekoč moj profesor

Zelo kritično se je na možnost ustavne obtožbe odzvala nekoč prva dama DZ Urška Klakočar Zupančič: »Ne morem verjeti, da je bil pravnik, ki menda pripravlja ustavno obtožbo zoper Predsednico Republike, ker si drzne družiti z osebo, ki ima tudi rusko državljanstvo, nekoč moj profesor. In je tudi med snovalci slovenske ustave. Kaj se mu je v življenju tako zamerilo, da je postal zagrizen desničarski ideolog brez moralnih temeljev? Menda je v nekem desničarskem trobilu celo govoril o ignoriranju ustavnega sodišča, če ne bo sodilo tako, kot se verjetno njemu zdi prav. Tak pravnik, ki ideologijo postavi pred pravo, ne varuje pravičnosti, ampak postane njen prvi izdajalec,« je sporočila preko omrežja.