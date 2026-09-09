Nam grozijo poplave? Neurje.si svari pred ekstremnim dežjem, Arso prižgal oranžno opozorilo

Slovenijo je danes zajelo vse bolj nemirno vreme. Iz Italije nas je sredi dneva dosegel že drugi nevihtni sistem, ki je prodrl precej globlje v notranjost države. Nevihte spremljajo predvsem močni sunki vetra, še bolj mokro pa bo v četrtek. Arso je za skoraj vso Slovenijo izdal oranžno vremensko opozorilo, vremenski modeli pa za zahod države kažejo tudi možnost izjemnih količin dežja.

Dežurna meteorologinja Agencije RS za okolje Eva Bezek je pojasnila, da so bile razmere za razvoj neviht ugodnejše, zato se nevihtni sistem še naprej razvija in pomika proti vzhodu. Kako silovit je veter, kažejo tudi meritve. Na postaji Godnje so okoli 11. ure izmerili sunek s hitrostjo kar 73 kilometrov na uro.

In s tem vremenskega dogajanja še ne bo konec. Z zahoda lahko danes pride še kakšen podoben nevihtni sistem.

V četrtek prihaja glavnina dežja

Vse je povezano s prihodom vremenske fronte, ki bo naše kraje zajela v četrtek. Takrat bo po Sloveniji večinoma deževalo, možne bodo le krajše prekinitve. Vremenoslovci opozarjajo predvsem na dolgotrajnejše nalive, najizrazitejše na jugozahodu države. Nalivi se lahko pomikajo tudi proti notranjosti. Arso je zato za četrtek izdal oranžno vremensko opozorilo za vse regije razen severovzhodne Slovenije.

Oranžno opozorilo danes do večera velja za jugozahod, v četrtek pa za vse regije, razen za severovzhodno.

V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade naj bi danes in v četrtek skupaj padlo do okoli 100 milimetrov dežja, drugod manj. Na severovzhodu države naj bi ga v obeh dneh padlo okoli 30 milimetrov.

Model kaže tudi več kot 200 milimetrov

Še bolj skrajen scenarij kaže meteorološki model ICON-D2. Ta do petkovega jutra na zahodu Slovenije lokalno nakazuje od 150 do več kot 200 milimetrov padavin, predvsem na območju severne Primorske in Julijskih Alp, navajajo na Neurje.si. Drugod po Sloveniji model večinoma predvideva od 30 do 100 milimetrov dežja.

Ob tako dolgotrajnih in močnih nalivih bi lahko hitro narasli hudourniki, mogoča pa bi bila tudi lokalna razlivanja vodotokov. Pri tem velja poudariti, da gre zgolj za enega od možnih vremenskih scenarijev.

Prihaja tudi občutna ohladitev

Fronta ne bo prinesla le dežja. V četrtek se bo tudi občutno ohladilo. Čez dan bo večinoma le okoli 16 ali 17 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer bodo zaradi toplega morja in burje temperature dosegle od približno 20 do 23 stopinj. Dobra novica prihaja za konec tedna. V petek naj bi se vreme čez dan postopno umirilo, sledil pa naj bi večinoma jasen in suh vikend. Do takrat bo predvsem na zahodu države treba zelo pozorno spremljati razvoj padavin in opozorila Arsa.