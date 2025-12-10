Predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec napoveduje, da bo prihodnji torek simbolično »zabil« deset tez na vrata parlamenta.

Erjavec kot Luther?

Šlo naj bi javni in jasen poziv k novi slovenski reformaciji. Gre za simbolni akt, ki se navezuje na zgodovinski pogum Martina Luthra, hkrati pa predstavlja zahtevo po nujni prenovi slovenskega političnega prostora, pravijo v njegovi stranki.

Teze niso zgolj politični predlogi, temveč poziv k družbeni prenovi, k vrnitvi odgovornosti in integritete v javno življenje. »Čas je, da Slovenija ponovno postane država zaupanja, sodelovanja in rasti,« so še sporočili.

Po zadnji Mediani le 0,8 odstotka

Po decembrski anketi Mediane za Delo bi parlamentarni prag prestopilo osem strank. Poleg petih obstoječih parlamentarnih strank bi se v DZ uspele uvrstiti še stranke Resni.ca, Demokrati in SNS, ne bi pa bilo med njimi Preroda. Da bi volili stranko Zaupanje - Karl Erjavec je izjavilo 0,8 odstotka vprašanih v omenjeni anketi.