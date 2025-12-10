  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZABIL JIH BO

Se obeta pravi »politični vandalizem«? Ste slišali, kaj namerava Erjavec narediti na vratih Šubičeve 4?

Predsednik stranke Zaupanje je pripravil deset tez za prihodnost Slovenije
Karl Erjavec. FOTO: Uroš Hočevar FOTO:
Karl Erjavec. FOTO: Uroš Hočevar FOTO:
M. U.
 10. 12. 2025 | 17:06
 10. 12. 2025 | 17:07
1:25
A+A-

Predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec napoveduje, da bo prihodnji torek simbolično »zabil« deset tez na vrata parlamenta.

Erjavec kot Luther? 

Šlo naj bi javni in jasen poziv k novi slovenski reformaciji. Gre za simbolni akt, ki se navezuje na zgodovinski pogum Martina Luthra, hkrati pa predstavlja zahtevo po nujni prenovi slovenskega političnega prostora, pravijo v njegovi stranki. 

Teze niso zgolj politični predlogi, temveč poziv k družbeni prenovi, k vrnitvi odgovornosti in integritete v javno življenje. »Čas je, da Slovenija ponovno postane država zaupanja, sodelovanja in rasti,« so še sporočili.

Po zadnji Mediani le 0,8 odstotka

Po decembrski anketi Mediane za Delo bi parlamentarni prag prestopilo osem strank. Poleg petih obstoječih parlamentarnih strank bi se v DZ uspele uvrstiti še stranke Resni.ca, Demokrati in SNS, ne bi pa bilo med njimi Preroda. Da bi volili stranko Zaupanje - Karl Erjavec je izjavilo 0,8 odstotka vprašanih v omenjeni anketi. 

Več iz teme

Karl Erjavecpolitične strankeparlament
ZADNJE NOVICE
18:05
Šport  |  Športni trači
ŠPORTNIK LETA

Prevci v središču spektakla Športnik leta 2025, Garnbretova in Pogačar na vrhu, predsednica pa o moči športa za Slovenijo (FOTO)

Vrhunski športniki na prireditvi, ki je izpostavila presežke slovenske športne sezone.
Kaja Grozina10. 12. 2025 | 18:05
18:03
Novice  |  Slovenija
DRUŽBENA OMREŽJA

Razjarjeni podjetnik udaril po vladi: protesti so »edina možnost, ki jo narod še ima«

»Pa naj mi ena oseba v vladi razloži: kako naj človek živi s tem? Kako?!«
10. 12. 2025 | 18:03
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
28 LET

Sončkov dan povezal mlade

Največji košarkarski festival v Sloveniji povezuje kraje in ljudi iz dveh držav ter Novo Gorico za nekaj dni spremeni v pravo košarkarsko središče
Drago Perko10. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v odnosih bo napeto

Proti večeru se obetajo harmonija, optimizem in čustvena rast.
10. 12. 2025 | 18:00
17:58
Bulvar  |  Tuji trači
BONNIE BLUE

Bo šla zvezdnica filmov za odrasle, ki je spala s 1000 moškimi v enem dnevu, v zapor?

Bonnie Blue je na Baliju v resnih težavah. Zaradi promiskuitetnega vedenja ji ne grozi samo deportacija, ampak tudi zapor.
10. 12. 2025 | 17:58
17:43
Novice  |  Svet
RAZISKAVA

V Evropi skoraj 200 otrok spočetih s spermo z genetsko mutacijo, ki povečuje tveganje za raka

V Evropi je bilo v 17 letih spočetih najmanj 197 otrok s spermo darovalca, ki je brez njegovega vedenja vsebovala dedno mutacijo gena, ki povečuje možnost obolevanja za rakom.
10. 12. 2025 | 17:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

So tudi pri vas prisotne tovrstne bolečine po treningu?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

So tudi pri vas prisotne tovrstne bolečine po treningu?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

»Digitalni dvojčki bodo pomagali napovedati, kdaj bo nastopil Alzheimer«

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Ali lahko res vse izgubim?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako bliskovito hitro do denarja

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki