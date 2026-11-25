Slovenske voznike bi lahko že decembra dočakale pomembne spremembe pri oblikovanju cen goriva. Slovenski nacionalni naftno-plinski komite (SNNK), ki zastopa interese ponudnikov goriv na slovenskem trgu in ga vodi prvi mož Petrola Sašo Berger, je vlado pozval k odpravi regulacije cen naftnih derivatov.

Sašo Berger predsednik uprave Petrola. FOTO: Jože Suhadolnik

Poziv so naslovili na štiri pristojna ministrstva in kabinet predsednika vlade. Sedanji model regulacije, ki velja od leta 2022, po njihovem mnenju ne odraža več dejanskih razmer na mednarodnih trgih, zaradi česar je vse težje zagotavljati zanesljivo oskrbo z gorivom.

Opozarjajo na težave pri oskrbi

V komiteju poudarjajo, da sedanji model ne upošteva vseh dejanskih stroškov nabave, transporta in distribucije goriv. Ponudniki morajo višje stroške ladijskih prevozov, logistike in cenovnih zavarovanj pokrivati iz regulirane bruto marže, ki je po njihovih navedbah med najnižjimi v Evropi.

Dodatne težave povzročajo povečani nakupi goriva pred napovedanimi podražitvami. Zaradi razlik v cenah med Slovenijo in sosednjimi državami se povečujejo tudi čezmejni nakupi goriva, kar po navedbah komiteja otežuje zagotavljanje zanesljive oskrbe predvsem na obmejnih območjih.

Ključni datum je 15. december

Veljavna uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se izteče 15. decembra. V komiteju kot najprimernejšo rešitev predlagajo popolno odpravo regulacije in ponovno uvedbo prostega oblikovanja cen goriv.

Če se bo vlada odločila za nadaljevanje regulacije, pa predlagajo zvišanje najvišje dovoljene bruto marže na raven, ki bi bila bližje povprečju držav članic Evropske unije. Želijo tudi spremembo formule za izračun reguliranih cen, ki bi upoštevala medtedenska nihanja cen na mednarodnih trgih, ter drugačno ureditev pokrivanja stroškov dodajanja biogoriv.

Od vlade in pristojnih ministrstev pričakujejo čimprejšnji odziv in sestanek s predstavniki panoge.

»Cilj je pred iztekom veljavnosti uredbe najti rešitev, ki bo upoštevala dejanske razmere na trgu, omogočala konkurenčno poslovanje slovenskih ponudnikov goriv in zagotavljala pogoje za dolgoročno zanesljivo oskrbo slovenskega trga,« so zapisali.

»Ukrep, ki je bil marca 2022 uveden za 30 dni, je bil podaljšan že več kot desetkrat in danes določa pogoje poslovanja celotne panoge. Slovenski ponudniki goriv poslujejo na istem mednarodnem trgu kot njihovi konkurenti v sosednjih državah, vendar zaradi regulacije pod bistveno manj ugodnimi pogoji. Hkrati morajo izpolnjevati zahtevne okoljske in energetske obveznosti. Slovenija potrebuje pravično ureditev, ki bo omogočala konkurenčno poslovanje malih in velikih ponudnikov na eni strani in dolgoročno zanesljivo oskrbo, torej razpoložljivost goriva za kupce na drugi,« pa poudarja Tadej Granfol, generalni sekretar SNNK.

Ali bo vlada prisluhnila ponudnikom goriv in odpravila regulacijo cen, za zdaj še ni znano. Prav tako še ni jasno, kako bi se morebitne spremembe odrazile v cenah na bencinskih servisih.