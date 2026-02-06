Se Petrol seli na Hrvaško? Predsednica nadzornega sveta ostro

Rast minimalne plače se bo močno odrazila na poslovanju skupine Petrol v Sloveniji, opozarjajo v Petrolu. Stroški dela se bodo izrazito povečali, situacija pa je ob nespremenjeni produktivnosti in marži pri prodaji pogonskih goriv, ki je že več let regulirana, nevzdržna, opozarjajo. Posledično so sprejeli nove ukrepe za racionalizacijo poslovanja.

Predsednica nadzornega sveta Petrola Vesna Južna je po izredni seji, na kateri so se nadzorniki seznanili z vplivom dviga minimalne plače na poslovanje skupine, opozorila, da decembra sprejeti poslovni načrt družbe za letos ni predvidel zvišanja minimalne plače za 16 odstotkov na 1481,88 evra bruto. »Stroški dela se bodo izrazito povečali, ob nespremenjeni produktivnosti in marži pri prodaji pogonskih goriv, ki je že več let regulirana in neprilagojena dejanskim razmeram, pa je takšna situacija nevzdržna. Da bi zagotovili izpolnitev poslovnega načrta, je družba Petrol sprejela dodatne ukrepe za racionalizacijo in optimizacijo poslovanja,« je navedla v objavi na spletni strani Ljubljanske borze. Uprava je zato predlagala ukrepe na območju poslovanja v Sloveniji, ki bodo veljali, vse dokler se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili oz. izboljšali.

Slovenija ena redkih v EU, ki ima regulirano maržo

Kot je izpostavila Južna, vlada »še vedno ignorira vsa priporočila sveta za kontrolo cen, ki je na stališču, da ni nikakršnih razlogov za regulacijo cen pogonskih goriv«. Slovenija je po njenih besedah edina država v EU poleg Belgije, ki ima regulirano maržo, pri čemer je trenutna marža v Belgiji določena v višini 29,3 centa na liter dizelskega goriva, je opozorila.

»Še več, Republika Slovenija naftnim trgovcem ne priznava povračila niti s strani države predpisanega celotnega stroška vmešavanja biogoriv, katerega zahtevan delež vmešavanja je tudi eden najvišjih predpisanih v EU. Glede na navedeno je efektivna bruto marža naftnih trgovcev v Republiki Sloveniji zgolj okoli 7,9 centa na liter goriva, pri čemer pa si država ob vsakem prodanem litru dizelskega goriva vzame več kot 81 centov. V bruto marži seveda niso upoštevani stroški logistike, stroški plač, stroški poslovanja bencinskih servisov in drugi podobni stroški,« je nanizala prva nadzornica Petrola.

Zapisala je še, da so marže naftnih trgovcev v Sloveniji regulirane vse od marca 2022 in da je minimalna plača v tem času zrasla za 39 odstotkov. V skupini Petrol tako stroški dela in z njimi povezanih storitev v strukturi vseh stroškov predstavljajo 40 odstotkov, je pristavila. Rentabilnost poslovanja družbe v Sloveniji posledično že več let pada, zaradi česar so nujno potrebni ukrepi za zagotavljanje široke mreže prodajnih mest v državi, pri čemer je najpomembnejši in nujen ukrep deregulacija marž, je pozvala Južna. »Zavedamo se, da bodo sprejeti ukrepi pomembno posegli v dosedanje delovanje družbe Petrol, saj bo ta izvedla celovito optimizacijo vseh poslovnih procesov, področij, delovnih mest, omejila bo vse stroške - marketing, sponzorstva, donacije in podobno - in redefinirala standarde poslovanja, izvajala nujna vzdrževalna dela, fokus strateških investicij pa bo še naprej zunaj Slovenije,« je nadaljevala.

Selitev na Hrvaško

Nadzorni svet se je sicer seznanil tudi s pobudo uprave, ki namerava zaradi bolj stimulativnega poslovnega okolja del strateških razvojnih centralnih funkcij prenesti na Hrvaško. Na ostalih trgih skupine se bodo medtem investicije odvijale v skladu s poslovnim načrtom oz. pospešeno in v večjem obsegu, je zapis sklenila predsednica nadzornega sveta.