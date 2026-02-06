  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEŽAVE PODJETJA

Se Petrol seli na Hrvaško? Predsednica nadzornega sveta ostro

Predsednica nadzornega sveta Petrola Vesna Južna je opozorila, da decembra sprejeti poslovni načrt družbe za letos ni predvidel zvišanja minimalne plače za 16 odstotkov na 1481,88 evra bruto.
Zaprta Petrolova črpalka v Podkorenu lansko leto. FOTO: Jože Suhadolnik
Zaprta Petrolova črpalka v Podkorenu lansko leto. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, M. j.
 6. 2. 2026 | 21:12
 6. 2. 2026 | 21:14
4:05
A+A-

Rast minimalne plače se bo močno odrazila na poslovanju skupine Petrol v Sloveniji, opozarjajo v Petrolu. Stroški dela se bodo izrazito povečali, situacija pa je ob nespremenjeni produktivnosti in marži pri prodaji pogonskih goriv, ki je že več let regulirana, nevzdržna, opozarjajo. Posledično so sprejeli nove ukrepe za racionalizacijo poslovanja.

Predsednica nadzornega sveta Petrola Vesna Južna je po izredni seji, na kateri so se nadzorniki seznanili z vplivom dviga minimalne plače na poslovanje skupine, opozorila, da decembra sprejeti poslovni načrt družbe za letos ni predvidel zvišanja minimalne plače za 16 odstotkov na 1481,88 evra bruto. »Stroški dela se bodo izrazito povečali, ob nespremenjeni produktivnosti in marži pri prodaji pogonskih goriv, ki je že več let regulirana in neprilagojena dejanskim razmeram, pa je takšna situacija nevzdržna. Da bi zagotovili izpolnitev poslovnega načrta, je družba Petrol sprejela dodatne ukrepe za racionalizacijo in optimizacijo poslovanja,« je navedla v objavi na spletni strani Ljubljanske borze. Uprava je zato predlagala ukrepe na območju poslovanja v Sloveniji, ki bodo veljali, vse dokler se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili oz. izboljšali.

Slovenija ena redkih v EU, ki ima regulirano maržo

Kot je izpostavila Južna, vlada »še vedno ignorira vsa priporočila sveta za kontrolo cen, ki je na stališču, da ni nikakršnih razlogov za regulacijo cen pogonskih goriv«. Slovenija je po njenih besedah edina država v EU poleg Belgije, ki ima regulirano maržo, pri čemer je trenutna marža v Belgiji določena v višini 29,3 centa na liter dizelskega goriva, je opozorila.

»Še več, Republika Slovenija naftnim trgovcem ne priznava povračila niti s strani države predpisanega celotnega stroška vmešavanja biogoriv, katerega zahtevan delež vmešavanja je tudi eden najvišjih predpisanih v EU. Glede na navedeno je efektivna bruto marža naftnih trgovcev v Republiki Sloveniji zgolj okoli 7,9 centa na liter goriva, pri čemer pa si država ob vsakem prodanem litru dizelskega goriva vzame več kot 81 centov. V bruto marži seveda niso upoštevani stroški logistike, stroški plač, stroški poslovanja bencinskih servisov in drugi podobni stroški,« je nanizala prva nadzornica Petrola.

Zapisala je še, da so marže naftnih trgovcev v Sloveniji regulirane vse od marca 2022 in da je minimalna plača v tem času zrasla za 39 odstotkov. V skupini Petrol tako stroški dela in z njimi povezanih storitev v strukturi vseh stroškov predstavljajo 40 odstotkov, je pristavila. Rentabilnost poslovanja družbe v Sloveniji posledično že več let pada, zaradi česar so nujno potrebni ukrepi za zagotavljanje široke mreže prodajnih mest v državi, pri čemer je najpomembnejši in nujen ukrep deregulacija marž, je pozvala Južna. »Zavedamo se, da bodo sprejeti ukrepi pomembno posegli v dosedanje delovanje družbe Petrol, saj bo ta izvedla celovito optimizacijo vseh poslovnih procesov, področij, delovnih mest, omejila bo vse stroške - marketing, sponzorstva, donacije in podobno - in redefinirala standarde poslovanja, izvajala nujna vzdrževalna dela, fokus strateških investicij pa bo še naprej zunaj Slovenije,« je nadaljevala. 

Selitev na Hrvaško

Nadzorni svet se je sicer seznanil tudi s pobudo uprave, ki namerava zaradi bolj stimulativnega poslovnega okolja del strateških razvojnih centralnih funkcij prenesti na Hrvaško. Na ostalih trgih skupine se bodo medtem investicije odvijale v skladu s poslovnim načrtom oz. pospešeno in v večjem obsegu, je zapis sklenila predsednica nadzornega sveta.

Več iz teme

PetrolgorivoceneHrvaškaVesna Južna
ZADNJE NOVICE
21:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRZNO

Takšne tatvine se dogajajo v dopoldanskem času, to je žal doživela gospa v Osredku pri Krmelju

Eden je stanovalko zamotil s pogovorom, drugi pa izkoristil njeno nepazljivost, vstopil v hišo in našel ter ukradel denar.
6. 2. 2026 | 21:35
21:12
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE PODJETJA

Se Petrol seli na Hrvaško? Predsednica nadzornega sveta ostro

Predsednica nadzornega sveta Petrola Vesna Južna je opozorila, da decembra sprejeti poslovni načrt družbe za letos ni predvidel zvišanja minimalne plače za 16 odstotkov na 1481,88 evra bruto.
6. 2. 2026 | 21:12
21:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Najboljši čas za oddih

Vsakdo potrebuje čas za počitek in regeneracijo, a ni vseeno, kdaj pripravimo kovčke in odrinemo.
6. 2. 2026 | 21:00
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Svetloba je tukaj. In vi skozi svoje misli, dejanja, odnose postanete njeno zrcalo. Ne za druge, zase.
6. 2. 2026 | 21:00
20:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Drama v okolici Izole: bivši jo je udaril, prijel za vrat in pljunil

Moški iz okolice Pirana je dobil klic znanca, grozil mu je, da ga bo ubil.
6. 2. 2026 | 20:41
20:24
Novice  |  Slovenija
TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE

Številni gostje slovenskih toplic dobili prebavne težave, nekateri prekinili zdraviliško zdravljenje

Zgodilo se je v Termah Šmarješke toplice. Nijz je odvzel vzorce za preiskavo.
6. 2. 2026 | 20:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki