ROJSTNI DAN

Še priljubljeni župnik Martin Golob je čestital Mariji

Dva župana na obisku pri eni najstarejših oseb v Slovenskih goricah.
Kljub tegobam, ki jih prinaša starost, je Marija bila vesela obiskov in čestitk. FOTO: F. B.
Kljub tegobam, ki jih prinaša starost, je Marija bila vesela obiskov in čestitk. FOTO: F. B.
O. B.
 14. 2. 2026 | 22:18
 14. 2. 2026 | 22:20
1:51
A+A-

V teh Pustnih (Kurentovih) dneh je v Domu upokojencev Ptuj, enota Juršinci, svoj 97. rojstni dan praznovala Marija Kozar, po domače Jurjova Mimika iz občine Cerkvenjak. Marija se je rodila kot drug otrok kmečkima staršema, materi Matildi in očetu Lovrencu Kozarju, 10. februarja 1929 v Brengovi pri Cerkvenjaku in vse do enega leta nazaj, ko se je preselila v dom upokojencev, tam tudi živela. Dočakati visoko starost je v njihovi rodbini, kot kaže, že v rodu, saj sta visoko starost nad 95 let, dočakali tudi mama Matilda in sestra Veronika.

Svoj 97. rojstni dan je praznovala Marija Kozar.  FOTO: F. B.
Svoj 97. rojstni dan je praznovala Marija Kozar.  FOTO: F. B.

Še pred dvema letoma, ob svoji 95-letnici je bila »Jurjova Mimika« dokaj pri močeh, in polna lepih pa tudi slabih spominov. Tudi pošaliti se je znala. Danes pa pri njej ni več tako. A tokratnih obiskov, čestitk in daril se je razveselila in po premisleku obiskovalce tudi prepoznala in z njimi nazdravila. Tako sta jo dopoldan obiskala Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak in Marija Firbas, predsednica Občinske organizacije Rdečega križa Cerkvenjak. Obiskala jo je tudi nečakinja Cvetka Kuri, kateri je Marija tudi krstna in birmanska botra. Voščit ji je prišel tudi župan občine Juršinci Robert Horvat. Naključje pa je hotelo, da se je ta dan v Juršinski enoti Doma upokojencev Ptuj mudil na obisku tačas najbolj znan slovenski župnik Martin Golob iz Grosupljega. In tudi on se je ob odhodu pridružil slavljenki s čestitkami in željo po dobrem zdravju. Popoldne je Marija bila deležna še obiskov svojih domačih, sina Branka, vnuka Aleša in Dejana ter še koga.

