Se pripravlja preobrat in bo namesto Janše vlado vodil tehnični mandatar? Prvak SDS in Golob sta se dobila s predsednico

Prvaka Svobode in SDS, Robert Golob in Janez Janša, sta se minuli teden sestala s predsednico republike Natašo Pirc Musar, kjer so govorili tudi o možnosti tehničnega mandatarja, so za STA potrdili v njenem uradu. V Svobodi so tehničnega mandatarja pripravljeni podpreti. Iz SDS v uradu odziva še nimajo, tako tudi ne imena morebitnega kandidata.

»V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike,« je v izjavi za medije po današnji seji izvršnega odbora in sveta stranke Svoboda dejala predsednica sveta Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Takšen predlog bi po njenih besedah podprli za obdobje do največ dveh let in do predčasnih volitev. »V tem času bi poskrbeli za ohranitev stabilnosti države in spremembo volilnega sistema,« je napovedala. Zatrdila je, da se Golob ob tem ne umika z mesta predsednika stranke in tudi ne s funkcije poslanca.

Golob poslal tudi pismo

Golob je v pismu predsednici republike navedel, da se v Svobodi zavedajo, da politika ni samo upravljanje gospodarstva, ampak »predvsem odgovornost do ljudi in celotne družbe«. Spomnil je, da so državljani na volitvah največ zaupanja namenili Svobodi, da pa je bilo še pomembnejše širše sporočilo volitev: »ljudje so zavrnili politiko delitev, pritiska na institucije, napadov na medije in ustvarjanja družbe strahu«. Po njegovem mnenju bi si morali danes vsi odkrito priznati, da »se v DZ oblikujejo politične povezave, ki so v očitnem nasprotju z voljo ljudi, izraženo na demokratičnih volitvah«. »Oblikuje se možnost manjšinske vlade Janeza Janše, vlade brez dejanske podpore ljudi na volitvah in brez povezovalne vizije za prihodnost Slovenije,« je navedel.

V želji za ohranitev gospodarske stabilnosti države, zaščite temeljnih demokratičnih standardov in zagotovitve politične umiritve zato v Svobodi po Golobovih besedah sprejemajo predlog s sestanka pri predsednici republike in so pripravljeni podpreti vlado ustavne večine, ki bi imela jasno in omejeno nalogo, to je »zagotoviti stabilnost države in pripraviti potrebne spremembe volilne zakonodaje«. »Na predčasnih volitvah bodo državljanke in državljani imeli priložnost ponovno odločiti o prihodnji smeri Slovenije,« je Golob dodal v pismu, ki so ga posredovali iz Svobode.