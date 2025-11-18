  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KING COLIS

Se še spomnite trgovine z izgubljenimi paketi? Furs jo je zaprl, a zagotavljajo: »Znova se bomo oglasili«

Sporočili so, da so uredili ugotovljene nepravilnosti, Furs jim je vrnil tudi vse začasno zaseženo blago.
V Ljubljani se je junija trlo navdušencev nad izgubljenimi paketi, ki so povečini kupovali mačka v žaklju. FOTO: Zaslonski Posnetek
V Ljubljani se je junija trlo navdušencev nad izgubljenimi paketi, ki so povečini kupovali mačka v žaklju. FOTO: Zaslonski Posnetek
B. K. P.
 18. 11. 2025 | 08:55
 18. 11. 2025 | 08:55
A+A-

Junija je v Sloveniji precej prahu dvignila pop-up trgovina King Colis, kjer je bilo mogoče kupiti »skrivnostne pakete«, takšne, ki so se med dostavo izgubili ali pa jih kupci iz takšnega ali drugačnega razloga niso prevzeli. Gre za v svetu dobro znan in priljubljen koncept, na ta način ljudje kupujejo izgubljeno prtljago z letališč, celo cele skladiščne prostore, ki so bili zaseženi ali zapuščeni. Paket plačate glede na težo, pred nakupom ni mogoče preveriti, kaj je v njem, splet pa je poln zgodb tistih, ki so za le nekaj evrov dobili dragocene ure in nakit, oblačila in modne dodatke priznanih blagovnih znamk in še in še. 

No, pri nas je bila zgodba nekoliko drugačna in večina ljudi, ki jim je uspelo priti do svojega »paketa presenečenja« je bilo vse prej kot navdušenih. Hudovali so se, da gre za poceni kitajsko robo, ki ni vredna počenega groša, nato je sledilo še ekspresno zaprtje pop-up trgovine. Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je namreč izvedla inšpekcijski postopek in ugotovila hude kršitve davčne in delavnopravne zakonodaje. Poleg tega, da je Furs pop-up trgovino zaprl, so podjetju zasegli tudi več artiklov.

S podjetja King Colis so avgusta sicer sporočili, da nepravilnosti odpravljajo in se vsekakor nameravajo v Slovenijo vrniti, sprva so vrnitev načrtovali konec septembra, a jim tako hitro ni uspelo urediti vsega, kar jim je Furs naložil, o podrobnostih, kaj naj bi to bilo, ne eni ne drugi niso želeli govoriti. Skrivnostne pakete so medtem ponujali v naši soseščini, septembra v Zagrebu, nazadnje pa so se pred nekaj dnevi poslovili iz hrvaškega Splita, kjer so bile izkušnje radovednežev prav tako mešane kot pri nas.

Od navdušenja do razočaranja in jeze. A tako pač je, ko kupuješ mačka v žaklju. Dva paketa so v roke dobili tudi novinarji portala Index.hr in v enem odkrili grelnik prostora, ki ga je v spletnih trgovinah mogoče kupiti za okrog 45 evrov, v drugem pa zaščitno pregrinjalo za avto, za katero je sicer treba odšteti okrog 60 evrov. Z izplenom so bili zadovoljni, so zapisali.

King Colis so zato ponovno vprašali, kako je z odpravo nepravilnosti, ki so jih ugotovili na Fursu, in kdaj, če sploh jih lahko pričakujemo tudi pri nas. »V Sloveniji se bomo zagotovo znova oglasili, vendar ne pred začetkom prihodnjega leta, kajti do konca letošnjega leta imamo povsem poln koledar dogodkov. S Fursom je zdaj vse urejeno, vrnili so tudi vse začasno zaseženo blago, ki je shranjeno v skladišču v bližini Ljubljane in čaka na naš naslednji dogodek v Sloveniji,« so odgovorili.

Da je vse urejeno, so potrdili tudi na finančni upravi, ovir, da ne bi sreče s paketi presenečenja ponovno poskušali tudi pri nas, torej več ni. So pa pri King Colis ob tem še priznali, da so postopki poslovanja v Sloveniji »za tuja podjetja vsekakor kompleksnejši kot v večini drugih evropskih držav«. »Zaradi tega je Slovenija morda malenkost manj privlačna za delovanje, a ostaja pomemben del naših prihodnjih načrtov,« so dodali.

Finančna uprava jim je ob prvem obisku predčasno zaprla vrata. FOTO: Zaslonski Posnetek, Tik-tok
Finančna uprava jim je ob prvem obisku predčasno zaprla vrata. FOTO: Zaslonski Posnetek, Tik-tok

Več iz teme

FurspaketitrgovinaKing Colis
ZADNJE NOVICE
09:28
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Poslovila se je zdravnica z velikim srcem, dr. Jana Plavc: ganljiva sporočila dežujejo

Iz Kamnika prihaja žalostna vest.
18. 11. 2025 | 09:28
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
PEVSKI VEČER

Od Ljutomera do Adergasa: devet družin pokazalo moč slovenske pesmi

Družine so v Adergasu zapele že dvanajstič. Nastopilo jih je devet, dve sta na oder stopili prvič.
Janez Kuhar18. 11. 2025 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
SANJSKA POROKA

Veslačica Anja Osterman: Poroka je bila kot iz sanj (Suzy)

Anja in Alan sta nedavno združila prijetno s koristnim. Na Maldive sta šla počitnice in se še poročila.
18. 11. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
ČUSTVA

Nekdanja žena Justina Trudeauja prvič o njegovi romanci s Katy Perry: »Ne bom dovolila tega.«

Nova zveza njenega bivšega moža je več kot odmevna.
18. 11. 2025 | 09:00
08:55
Novice  |  Slovenija
KING COLIS

Se še spomnite trgovine z izgubljenimi paketi? Furs jo je zaprl, a zagotavljajo: »Znova se bomo oglasili«

Sporočili so, da so uredili ugotovljene nepravilnosti, Furs jim je vrnil tudi vse začasno zaseženo blago.
18. 11. 2025 | 08:55
08:40
Bulvar  |  Domači trači
RAZKRILA OZADJE

Senidah in Muff spet skupaj?! To se dogaja s priljubljeno pevko

Senido Hajdarpašić, danes vsem znano kot Senidah, je pot iz skromnih začetkov s skupino Muff odpeljala v najvišjo ligo balkanskih glasbenih zvezd.
Petra Kalan18. 11. 2025 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki