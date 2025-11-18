Se še spomnite trgovine z izgubljenimi paketi? Furs jo je zaprl, a zagotavljajo: »Znova se bomo oglasili«

Junija je v Sloveniji precej prahu dvignila pop-up trgovina King Colis, kjer je bilo mogoče kupiti »skrivnostne pakete«, takšne, ki so se med dostavo izgubili ali pa jih kupci iz takšnega ali drugačnega razloga niso prevzeli. Gre za v svetu dobro znan in priljubljen koncept, na ta način ljudje kupujejo izgubljeno prtljago z letališč, celo cele skladiščne prostore, ki so bili zaseženi ali zapuščeni. Paket plačate glede na težo, pred nakupom ni mogoče preveriti, kaj je v njem, splet pa je poln zgodb tistih, ki so za le nekaj evrov dobili dragocene ure in nakit, oblačila in modne dodatke priznanih blagovnih znamk in še in še.

No, pri nas je bila zgodba nekoliko drugačna in večina ljudi, ki jim je uspelo priti do svojega »paketa presenečenja« je bilo vse prej kot navdušenih. Hudovali so se, da gre za poceni kitajsko robo, ki ni vredna počenega groša, nato je sledilo še ekspresno zaprtje pop-up trgovine. Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je namreč izvedla inšpekcijski postopek in ugotovila hude kršitve davčne in delavnopravne zakonodaje. Poleg tega, da je Furs pop-up trgovino zaprl, so podjetju zasegli tudi več artiklov.

S podjetja King Colis so avgusta sicer sporočili, da nepravilnosti odpravljajo in se vsekakor nameravajo v Slovenijo vrniti, sprva so vrnitev načrtovali konec septembra, a jim tako hitro ni uspelo urediti vsega, kar jim je Furs naložil, o podrobnostih, kaj naj bi to bilo, ne eni ne drugi niso želeli govoriti. Skrivnostne pakete so medtem ponujali v naši soseščini, septembra v Zagrebu, nazadnje pa so se pred nekaj dnevi poslovili iz hrvaškega Splita, kjer so bile izkušnje radovednežev prav tako mešane kot pri nas.

Od navdušenja do razočaranja in jeze. A tako pač je, ko kupuješ mačka v žaklju. Dva paketa so v roke dobili tudi novinarji portala Index.hr in v enem odkrili grelnik prostora, ki ga je v spletnih trgovinah mogoče kupiti za okrog 45 evrov, v drugem pa zaščitno pregrinjalo za avto, za katero je sicer treba odšteti okrog 60 evrov. Z izplenom so bili zadovoljni, so zapisali.

King Colis so zato ponovno vprašali, kako je z odpravo nepravilnosti, ki so jih ugotovili na Fursu, in kdaj, če sploh jih lahko pričakujemo tudi pri nas. »V Sloveniji se bomo zagotovo znova oglasili, vendar ne pred začetkom prihodnjega leta, kajti do konca letošnjega leta imamo povsem poln koledar dogodkov. S Fursom je zdaj vse urejeno, vrnili so tudi vse začasno zaseženo blago, ki je shranjeno v skladišču v bližini Ljubljane in čaka na naš naslednji dogodek v Sloveniji,« so odgovorili.

Da je vse urejeno, so potrdili tudi na finančni upravi, ovir, da ne bi sreče s paketi presenečenja ponovno poskušali tudi pri nas, torej več ni. So pa pri King Colis ob tem še priznali, da so postopki poslovanja v Sloveniji »za tuja podjetja vsekakor kompleksnejši kot v večini drugih evropskih držav«. »Zaradi tega je Slovenija morda malenkost manj privlačna za delovanje, a ostaja pomemben del naših prihodnjih načrtov,« so dodali.