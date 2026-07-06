Si je Tanja Fajon uredila dobro plačano službo v EU diplomaciji?

Nekdanja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon naj bi po odhodu iz slovenske politike dobila novo mednarodno funkcijo. Po neuradnih informacijah naj bi postala posebna predstavnica Evropske unije za regijo Sahel, kjer bi skrbela za usklajevanje diplomatskih prizadevanj EU na enem najbolj nestabilnih območij sveta, je navedel Info360.

Posebni predstavnik Evropske unije za Sahel je visoki diplomat EU, ki zastopa interese Unije v sahelski regiji ter usklajuje njeno politično, varnostno in razvojno delovanje. Imenuje ga Svet EU na predlog visokega predstavnika EU za zunanje zadeve. Njegov mandat zajema predvsem Burkina Faso, Čad, Mali, Mavretanijo in Niger. Poleg tega sodeluje tudi z državami porečja Čadskega jezera ter drugimi državami in organizacijami, ki jih zadevajo varnostne in politične razmere v Sahelu, denimo državami Magreba in Gvinejskega zaliva. Od 1. decembra 2024 je posebni predstavnik EU za Sahel João Cravinho, nekdanji portugalski zunanji minister. Njegov mandat trenutno traja do 31. avgusta 2026.

Se Tanji Fajon nasmiha služba v EU diplomaciji? FOTO: Vladislav Culiomza Reuters

Kot je znano, se je pred časom govorilo, da se je bo Tanja Fajon vrnila na RTV Slovenija, kjer je bila zaposlena pred vstopom v evropsko politiko, njene pravice iz delovnega razmerja pa so bile ves čas politične kariere v mirovanju.

Posebni predstavniki EU so po statusu primerljivi z najvišjimi uradniki Evropske službe za zunanje delovanje, zato analitiki ocenjujejo, da je njihova osnovna bruto plača verjetno v zgornjem delu plačne lestvice EU, torej približno med 18.000 in 22.000 evri bruto mesečno, k čemur se lahko prištejejo še različni dodatki (za bivanje, službena potovanja, reprezentanco ipd.). Gre seveda za oceno, ne za uradno objavljen podatek.

A to se je zdaj očitno spremenilo, saj naj bi bilo po neuradnih informacijah njeno imenovanje za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel, rezultat dogovora z visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kajo Kallas.