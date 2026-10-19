Se v kratkem odpravljate na počitnice? Zaradi nevarnih razmer nekatera potovanja odsvetujejo

Pred prihajajočimi počitnicami je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve slovenske državljane pozvalo k previdnosti in temeljiti pripravi na potovanja v tujino. Zaradi trenutnih varnostnih razmer odsvetujejo nenujna potovanja na Bližnji vzhod in v nekatere druge države. Obenem opozarjajo na demonstracije v evropskih državah, med drugim v Franciji, kjer popotnikom priporočajo spremljanje dogajanja in izogibanje območjem protestov.
»Popotnike prosimo, da se pred odhodom v tujino dobro pripravijo. Potrebno je preveriti potovalne dokumente, njihovo veljavnost, vstopne pogoje v državo, kamor odhajajo, in tudi, ali je potrebno cepljenje,« je v izjavi za medije poudaril vodja konzularnega sektorja Viktor Mlakar. Ob tem je opozoril tudi na pomen ustreznega zdravstvenega zavarovanja za tujino.
Na ministrstvu državljanom svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualna varnostna priporočila za izbrano destinacijo. Posebna previdnost je potrebna v državah, za katere veljajo oranžna, rdeča ali črna varnostna opozorila. V takšnih primerih je lahko zagotavljanje konzularne pomoči omejeno ali celo onemogočeno. Pozornost namenjajo tudi protestom, ki potekajo v posameznih evropskih državah. Mlakar je posebej omenil Francijo in opozoril, da so lahko območja demonstracij nevarna. »Če potujejo tja, naj vedo, da je lahko tisto območje nevarno in ga morda raje iz svoje poti izpustijo,« je svetoval. Na ministrstvu obenem opozarjajo, da se zakonodaja, družbene norme in običaji v tujini lahko precej razlikujejo od slovenskih, zato je priporočljivo, da se potniki z njimi seznanijo že pred odhodom.