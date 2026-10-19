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POMEMBNO OPOZORILO

Se v kratkem odpravljate na počitnice? Zaradi nevarnih razmer nekatera potovanja odsvetujejo

Zunanje ministrstvo pred prihajajočimi počitnicami opozarja na varnostna tveganja in Slovencem svetuje previdnost pri načrtovanju potovanj.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, K. G.
 19. 10. 2026 | 18:12
2:51
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Pred prihajajočimi počitnicami je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve slovenske državljane pozvalo k previdnosti in temeljiti pripravi na potovanja v tujino. Zaradi trenutnih varnostnih razmer odsvetujejo nenujna potovanja na Bližnji vzhod in v nekatere druge države. Obenem opozarjajo na demonstracije v evropskih državah, med drugim v Franciji, kjer popotnikom priporočajo spremljanje dogajanja in izogibanje območjem protestov.

»Popotnike prosimo, da se pred odhodom v tujino dobro pripravijo. Potrebno je preveriti potovalne dokumente, njihovo veljavnost, vstopne pogoje v državo, kamor odhajajo, in tudi, ali je potrebno cepljenje,« je v izjavi za medije poudaril vodja konzularnega sektorja Viktor Mlakar. Ob tem je opozoril tudi na pomen ustreznega zdravstvenega zavarovanja za tujino.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Previdno tudi v evropskih državah

Na ministrstvu državljanom svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualna varnostna priporočila za izbrano destinacijo. Posebna previdnost je potrebna v državah, za katere veljajo oranžna, rdeča ali črna varnostna opozorila. V takšnih primerih je lahko zagotavljanje konzularne pomoči omejeno ali celo onemogočeno. Pozornost namenjajo tudi protestom, ki potekajo v posameznih evropskih državah. Mlakar je posebej omenil Francijo in opozoril, da so lahko območja demonstracij nevarna. »Če potujejo tja, naj vedo, da je lahko tisto območje nevarno in ga morda raje iz svoje poti izpustijo,« je svetoval. Na ministrstvu obenem opozarjajo, da se zakonodaja, družbene norme in običaji v tujini lahko precej razlikujejo od slovenskih, zato je priporočljivo, da se potniki z njimi seznanijo že pred odhodom.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Slovenskim državljanom svetujejo tudi uporabo spletne in mobilne aplikacije eLastovka, ki omogoča registracijo potovanja in dostop do pomembnih informacij v primeru izrednih dogodkov. V aplikaciji so zbrani kontakti slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov ter nujne telefonske številke. Ministrstvu omogoča tudi lažje obveščanje in pomoč državljanom ob kriznih razmerah v tujini. Kot je pojasnil Mlakar, so aplikacijo v zadnjih mesecih že večkrat uporabili pri posredovanju v izrednih razmerah. Med drugim je izpostavil nedavne poplave v Nepalu in dogajanje na Siciliji ob izbruhu vulkana Etna. Na ministrstvu zato popotnike pozivajo, naj pred odhodom preverijo najnovejše informacije o razmerah na izbrani destinaciji in poskrbijo za ustrezno pripravo, saj lahko pravočasno ukrepanje bistveno pripomore k varnejšemu potovanju.

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