Še več težav za Stevanovića? KPK prejela več prijav zaradi spornih dogovorov o zemljiščih v Kranju

Razkriti posnetki predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca še naprej dvigujejo prah. Zaradi domnevnih dogovorov o občinskih zemljiščih za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) po poročanju STA prejela več prijav.

Po odmevnem razkritju televizije POP TV, ki je objavila posnetke pogovorov o nakupu občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve, se vprašanja o ravnanju predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca stopnjujejo. Zadeva je zdaj prišla tudi do Komisije za preprečevanje korupcije, ki je po navedbah Slovenske tiskovne agencije prejela več prijav. Za zdaj ni potrjeno, da bi kateri od vpletenih kršil zakonodajo. Prijave same po sebi še ne pomenijo ugotovljenih nepravilnosti.

»Na to sem prekleto ponosen«

Spomnimo, POP TV je v sredo razkril posnetek srečanja kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva, na katerem je Stevanović govoril o svojih prizadevanjih za pridobitev donatorja za nakup zemljišča in gradnjo pravoslavne cerkve.

»Med prvimi stvarmi, ki sem jih dosegel s svojo drugo funkcijo v državi, je bilo to, da smo pridobili donatorja za nakup zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve. In na to lahko rečem, da sem prekleto ponosen,« je povedal Stevanović. Ob tem je pojasnil, da mu je visoka državna funkcija omogočila nova poznanstva in povezave. Prav te naj bi mu pomagale pri iskanju donatorja. Kot morebitnega financerja je omenil poslovneža Mladena Milanovića iz Bosne in Hercegovine, lastnika družbe MG Mind, ki obvladuje tudi slovenskega gradbinca KPL.

Zemljišče vredno do 600.000 evrov, župan omenjal spremembo namembnosti

Dodatna vprašanja odpira občinsko zemljišče, ki je po poročanju POP TV ocenjeno na od 400.000 do 600.000 evrov. Gre za površino, na kateri je po veljavnem prostorskem načrtu predvidena pokopališka dejavnost. Na istem srečanju je kranjski župan Matjaž Rakovec govoril o možnosti spremembe namembnosti zemljišča. Stevanović pa je omenjal tudi možnost, da župan zadrži podpis pogodbe, če bi na javni dražbi kdo ponudil več.

Rakovec zavrača očitke, Stevanović govori o aferi, ki je ni

Rakovec je po razkritju posnetkov zatrdil, da nikomur ni obljubil zemljišča ali posebne obravnave. Pojasnil je, da so na srečanju govorili o več lokacijah, vendar nobena ni bila izbrana. »Na srečanju sem poudaril, da o prodaji zemljišč odloča izključno mestni svet, ceno določi cenilec, prodaja pa je možna samo z javno dražbo, pod enakimi pogoji za vse,« je pojasnil župan. Zagotovil je tudi, da je pri omembi hitrega postopka mislil na zakonsko predvideni skrajšani postopek, ki bi kljub temu trajal najmanj leto in pol. Stevanović medtem zavrača očitke o zlorabi položaja. Na družbenem omrežju je dogajanje označil za afero, ki to ni, in se spraševal, kdo naj bi bil z njegovim ravnanjem sploh oškodovan. Predsednik DZ se bo sicer na dogajanje odzval v današnji izjavi za medije ob 14. uri.

Nekdanji direktor protikorupcijskega urada opozarja na korupcijska tveganja

Do dogajanja je bil oster tudi nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije Boštjan Penko. V oddaji 24UR ZVEČER je ocenil, da so izjave obeh funkcionarjev izjemno problematične. Po njegovem mnenju okoliščine upravičujejo preverjanje morebitnih korupcijskih tveganj, med drugim tudi vprašanja, ali bi sprememba namembnosti zemljišča komu prinesla neupravičeno korist. Ob tem je poudaril, da morebitna kazniva dejanja niso dokazana in da vseh okoliščin še ne poznamo.