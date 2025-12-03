Še vedno je pogrešan 24-letni Jaka! To so ganljive besede, ki jih mu je namenila mama ...

Kot smo že poročali, svojci in policija še naprej iščejo 24-letnega Jako Muhedinovića iz Kasaz, ki je izginil v noči s petka na soboto. Nazadnje so ga opazili na Ljubljanski ulici v Celju, od tam pa se njegova sled popolnoma izgubi. Jaka je visok okoli 193 centimetrov, vitke postave, s svetlo rjavimi kratkimi lasmi. Ob izginotju je nosil modre kavbojke, srajco, črn plašč ter sive gležnjarje. Policija vse, ki bi ga morda videli, prosi, naj pokličejo 113 ali anonimno številko 080 12 00.

Medtem ko se iskanje nadaljuje, se je njegov odbojkarski klub Penca Celje odločil, da bo pretekli vikend posvečen prav Jaku. Ekipa je sporočila: »S slabimi novicami ste verjetno seznanjeni že vsi … pogrešan je naš korektor Jaka Muhedinović ter trener mladinske ekipe II. Iskanje se nadaljuje. Hvala vsem, ki ga skupaj z nami iščete in se borite, da bi se Jaka čim prej vrnil v objem svoje družine.« Predsednik kluba Goran Cestnik je ob tem delil čustveno sporočilo: »Jaka se še vedno ni javil. Vem, da vsi trpimo in skrbimo, kje je. Sploh me boli, ker sem bil jaz nazadnje z njim v telovadnici in sva se veselila vikenda. Vem, da sem omenil, da tekme v soboto ne bo, ampak Jaka bi rekel: ‘Kaj vam je? Špilajte!!’ Tekma bo – in bo za Jaka Muhedinovića!«

Sporočilo mame »Vsem, ki ste poznali, prijateljevali in se družili z mojim sinom Jako Muhedinovićem, vas kot mama naprošam: pridite podpret ekipo OK Celje Penca, kajti to bi mojemu Jaki pomenilo največ. Kajti s srcem, dušo in telesom je bil predan temu klubu in ekipi.«

Že pred tekmo so napovedali, da bodo igralci pred dvobojem nosili ogrevalne majice s številko 11 in njegovim priimkom, jih nato ob mreži obesili na lestvine, zatem pa položili na igralno mesto in nato postavili nazaj – simboličen krog podpore, ki izraža, kako močno si vsi želijo, da bi se Jaka čim prej vrnil. »Tako lahko izrazimo svoja čustva in da se ga čim prej najde – in to živega! Držimo skupaj v teh težkih časih,« je dodal Cestnik. V klubu pravijo, da so z Jako z mislimi na vsakem koraku. »Jaka, vsi smo s tabo. Tvoji družini bomo ob strani 24/7. Molimo in verjamemo, da se vrneš med nas živ in zdrav ter da čim prej znova oblečeš dres Penca Celje – kluba, za katerega si dve leti garal na vsakem treningu.«

Jakova mama je v ponedeljek na spletu objavila poziv, naj se oglasi: »Kjer koli že si, samo javi se, da vemo, da si v redu. Vse bo v redu, samo javi se, pogrešamo te in vsi te imamo radi.« Medtem pa odbojkarji, prijatelji in cela skupnost še prek športa pošiljajo jasno sporočilo – da ga ne bodo nehali iskati in da verjamejo v njegovo varno vrnitev.

Na Jakovo mamo smo se obrnili z nekaj vprašanji v zvezi z iskanjem. Odgovore objavimo, ko jih dobimo.