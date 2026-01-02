Se veselite podaljšanih vikendov in dolgih dopustov? Letošnje leto vas bo razočaralo

Če nas je lansko leto razvajalo z dela prostimi dnevi, ki so se tako lepo zlili s konci tedna, da smo pogosto lahko uživali v treh in več prostih dneh z minimalno porabo dopusta, pa v 2026 temu ne bo tako. Uživali bomo le v prvih dneh novega leta, ko si bomo lahko privoščili resnično dolg počitek, kar štiri dni. Prvi januar je bil namreč četrtek, ker je tudi drugi januar dela prost dan, sledita pa še sobota in nedelja, bo prehod iz starega v novo leto izredno ležeren. Izkoristimo ga čim bolje, saj se bo treba dobro odpočiti in se oborožiti z energijo.

Naslednji praznik, ki je dela prost dan, 8. februar, bo na nedeljo.

Prvi naslednji dela prost dan, 8. februar, ko jo lahko namesto v službo mahnemo v galerijo, muzej, gledališče ali na kakšno drugo kulturno prireditev ter se tako poklonimo pokojnemu Francetu Prešernu, bo namreč padel na nedeljo. Tako bomo sicer lahko prav tako uživali v obisku kulturnih hramov, a ne na račun službe. Prvega podaljšanega konca tedna v letu 2026 bomo deležni šele aprila! Če bomo čakali, da nam ga podari država, seveda, v nasprotnem primeru si ga lahko privoščimo sami, ko se nam zazdi, da ga potrebujemo. Na srečo nas vsaj velika noč nikoli ne razočara, vsako leto je namreč prost velikonočni ponedeljek, letos bo to 6. aprila. Konec istega meseca nas bo ponovno razveselil prost ponedeljek, 27. namreč praznujemo dan upora proti okupatorju. Žal bo od tega prazničnega ponedeljka do naslednjega prostega dne – 1. maja – pretekel skoraj ves teden in tisti, ki si boste zaželeli prvomajske praznike, ta teden bodo sicer na počitnicah tudi osnovno- in srednješolci, preživeti na lepšem, boste morali za to žrtvovati štiri dni letnega dopusta. Drugi maj, ki bi se ga sicer razveselili kot še enega dela prostega dne, bo letos na soboto, kar bodo znali ceniti le tisti, ki morajo delati tudi ob koncih tedna.

Kmalu prve počitnice Sredi februarja bodo dobili prvi teden dni počitka v letu 2026 šolarji in dijaki z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Zanje bodo zimske počitnice trajale od 16. do 20. februarja, od 23. do 27. bodo nato prišli na vrsto njihovi kolegi z drugih delov Slovenije.

Mesec in pol pozneje bo dan državnosti padel na četrtek in z le enim porabljenim dnevom dopusta bomo lahko v brezdelju uživali kar štiri dni. Dan pozneje, 26. junija, se začnejo poletne počitnice v osnovnih in srednjih šolah. Do božiča nas nato ne čaka nič dobrega. Marijino vnebovzetje (15. avgust) in dan reformacije (31. oktober) padeta oba na soboto, dan spomina na mrtve, ki je prav tako dela prost dan, pa na nedeljo. Božič bo naslednje leto na petek, kar ni slabo, bomo pa zato ob še zadnji dela prost dan v letu – dan samostojnosti in enotnosti, ki ga slavimo dan po božiču, bo v letu 2026 na soboto. Preudarno torej načrtujte dopuste v naslednjem letu, na praznike, ki so dela prosti dnevi, se namreč ne boste mogli zanašati.