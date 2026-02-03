  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZADNJA SEJA

Se videli, kako sta se udarila Mahnič in Golob? Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije (VIDEO)

Poslanci bodo danes končali zadnjo redno sejo DZ v tem mandatu.
Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje 

Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje 

Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje 

Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje 

Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje 
Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje 
Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 3. 2. 2026 | 15:48
 3. 2. 2026 | 17:05
3:08
A+A-

Premier Robert Golob je v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Žana Mahniča v zvezi z ukrepi na področju nezakonitih migracij poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami, delovanje vlade pa je namenjeno temu, da tako tudi ostane. Rezultat dela vlade je po njegovih navedbah tudi radikalen upad nezakonitih migracij v letu 2025.

Če od 185 milijonov eur odštejemo denar za ukrajinske begunce, ste za ilegalne migrante porabili 60 mio €. Pred vami tri vlade do sedaj: 31 mio € v 7 letih. Dvakrat več ste torej vi porabili v pol krajšem času! Denar vaši paravojski, NVO-jem? Mi bomo tem nevladnikom zaprli pipice in denar namenili gasilcem, tistim, ki zbirajo denar za otroke, jamarjem, reševalcem, planincem in ostalim, ki nekaj koristnega delajo za to državo. Kar se pa migracij tiče, pa je rešitev enostavna, ustanovili bomo urad za deportacije.

Mahnič je poudaril, da je drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje takoj po nastopu sedanje vlade neposredna posledica odločitev, kot je odstranitev ograje na meji s Hrvaško in javnih izjav o tem, da je nezakonite migracije treba narediti zakonite.

»Nadvse šokantno« finančno breme v času Golobove vlade

Kot je navedel, je bilo po podatkih policije v času tretje vlade Janeza Janše 38.000 nezakonitih prehodov meje, v času sedanje vlade pa okrog 155.000. Ob tem je po njegovih besedah »nadvse šokantno« tudi finančno breme v času sedanje vlade, ko je po njegovih navedbah urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov v slabih štirih letih porabil 185 milijonov evrov, prej pa v sedmih letih 31 milijonov evrov. »Kar najbolj bode v oči pri tem, pa je, da je 90 milijonov evrov od odhodka urada uvrščeno pod kategorijo druga plačila,« je dodal poslanec in premierja vprašal, kaj se skriva pod to postavko.

Kot je dejal Golob, Slovenija ni osamljen otok in vprašanja nezakonitih migracij sama ni mogla rešiti, lahko pa so to reševali skupaj z evropskimi partnerji. Evropska migracijska politika je po njegovih besedah postala učinkovita šele, ko je Evropska komisija spremenila svojo politiko do nezakonitih migracij - tudi na predlog in vztrajanje Slovenije, da ne pomaga, če se borimo s migracijami, ko so migranti na naših mejah, ampak se moramo s tem boriti na zunanjih mejah Evrope, v državah tranzita in državah izvora.

Odziv Levice: SDS bi slovenski ICE

Izjave Žana Mahniča o »privilegiranju nezakonitih migrantov« in napovedi ustanavljanja »urada za deportacije« po vzoru ameriškega ICE, ki je sinonim za brutalno nasilje in smrt, predstavljajo nevaren uvoz toksične retorike skrajne desnice. To niso politične rešitve, temveč orodja avtoritarnih projektov, ki jih SDS sistematično kopira iz ZDA z namenom dehumanizacije ljudi in spodkopavanja mednarodnega prava. Takšna politika, ki temelji na kulturi šoka in sovraštva, nas ponovno odmika od civilizacijskih standardov in potiska v konflikt z jedrno Evropo.

Poslanec, ki ga številni viri povezujejo z neonacističnimi gibanji, s temi izpadi ne dela napak, temveč izvaja premišljeno taktiko: s sistematičnim poniževanjem žensk in manjšin želi legitimizirati fizično nasilje, teroriziranje šibkejših pa uveljaviti kot politično vrlino. V Levici najostreje obsojamo tovrstno hujskaštvo, saj ne gre zgolj za besedne provokacije, temveč za načrtno ustvarjanje ozračja strahu, v katerem želijo avtokrati s surovo močjo položaja uničiti moč argumentirane besede in vsakršen demokratični dialog.

Slovenija ne sme in ne bo postala poligon za uvoz ameriških kulturnih vojn ali uresničevanje paravojaških fantazij stranke SDS. Zavračamo družbo, v kateri se varnost gradi z orožjem v rokah civilistov in kjer se politične točke nabirajo na hrbtih najbolj ranljivih. Proti Mahničevi politiki strahu in izključevanja postavljamo politiko solidarnosti in dostojanstva. Takšnim idejam, ki nas vlečejo v mračno preteklost, bomo z neomajno obrambo demokracije vedno in povsod rekli odločen ne.

Golob dejal, da gre večina denarja za pomoč več kot 12.000 ukrajinskim beguncem

Glede porabe sredstev je povedal, da gre večina denarja, o katerem je spraševal poslanec, za pomoč več kot 12.000 ukrajinskim beguncem, ki so se v Slovenijo zatekli pred vojno. Kar zadeva varnost, pa vanjo investirajo, ker je to najdragocenejša kategorija, in nobena stvar ni zastonj.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
PEVKA

Nostalgična Ines Erbus (Suzy)

Lepi spomini na pevske začetke.
3. 2. 2026 | 17:00
16:57
Lifestyle  |  Stil
SNEŽNI LEOPARD

Ta žival lahko skoči kar do 15 metrov visoko

Tako je ljubek, da bi ga kar pobožali, a snežnemu leopardu se je bolje ogniti.
3. 2. 2026 | 16:57
16:52
Novice  |  Slovenija
ZADEVA KARIGADOR

»Nisem kršil integritete, KPK mi je skrivala ključni dokument«, KPK odgovarja, da Golob zavaja

KPK premierja obtožuje zavajanja ter grobega napada.
3. 2. 2026 | 16:52
16:41
Bulvar  |  Zanimivosti
INCEST, KI JE PRETRESEL JAVNOST

Bolno do konca! Sin zapustil ženo zaradi lastne matere po priznanju o »neverjetnem seksu« z njo

Ko je zgodba prišla v javnost, je sprožila gnus, zlasti zaradi dejstva, da je sporazumni incest med odraslimi osebami kaznivo dejanje po zakonih Michigana.
3. 2. 2026 | 16:41
16:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
VODIKOV SULFIT

Kaj se dogaja v Luki Koper? Sedem delavcev naj bi se zastrupilo, a to ni bil edini izredni dogodek

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu.
3. 2. 2026 | 16:21
16:06
Bulvar  |  Domači trači
PO NAKLJUČJU

Družina predsednika vlade se veča, Tina Gaber Golob ga je Sloveniji pokazala (VIDEO)

Nekaj posebnega se je zgodilo.
3. 2. 2026 | 16:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki