Se videli, kako sta se udarila Mahnič in Golob? Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije (VIDEO)

Premier Robert Golob je v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Žana Mahniča v zvezi z ukrepi na področju nezakonitih migracij poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami, delovanje vlade pa je namenjeno temu, da tako tudi ostane. Rezultat dela vlade je po njegovih navedbah tudi radikalen upad nezakonitih migracij v letu 2025.

Če od 185 milijonov eur odštejemo denar za ukrajinske begunce, ste za ilegalne migrante porabili 60 mio €. Pred vami tri vlade do sedaj: 31 mio € v 7 letih. Dvakrat več ste torej vi porabili v pol krajšem času! Denar vaši paravojski, NVO-jem? Mi bomo tem nevladnikom zaprli pipice in denar namenili gasilcem, tistim, ki zbirajo denar za otroke, jamarjem, reševalcem, planincem in ostalim, ki nekaj koristnega delajo za to državo. Kar se pa migracij tiče, pa je rešitev enostavna, ustanovili bomo urad za deportacije.

Mahnič je poudaril, da je drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje takoj po nastopu sedanje vlade neposredna posledica odločitev, kot je odstranitev ograje na meji s Hrvaško in javnih izjav o tem, da je nezakonite migracije treba narediti zakonite.

»Nadvse šokantno« finančno breme v času Golobove vlade

Kot je navedel, je bilo po podatkih policije v času tretje vlade Janeza Janše 38.000 nezakonitih prehodov meje, v času sedanje vlade pa okrog 155.000. Ob tem je po njegovih besedah »nadvse šokantno« tudi finančno breme v času sedanje vlade, ko je po njegovih navedbah urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov v slabih štirih letih porabil 185 milijonov evrov, prej pa v sedmih letih 31 milijonov evrov. »Kar najbolj bode v oči pri tem, pa je, da je 90 milijonov evrov od odhodka urada uvrščeno pod kategorijo druga plačila,« je dodal poslanec in premierja vprašal, kaj se skriva pod to postavko.

Kot je dejal Golob, Slovenija ni osamljen otok in vprašanja nezakonitih migracij sama ni mogla rešiti, lahko pa so to reševali skupaj z evropskimi partnerji. Evropska migracijska politika je po njegovih besedah postala učinkovita šele, ko je Evropska komisija spremenila svojo politiko do nezakonitih migracij - tudi na predlog in vztrajanje Slovenije, da ne pomaga, če se borimo s migracijami, ko so migranti na naših mejah, ampak se moramo s tem boriti na zunanjih mejah Evrope, v državah tranzita in državah izvora.

Odziv Levice: SDS bi slovenski ICE Izjave Žana Mahniča o »privilegiranju nezakonitih migrantov« in napovedi ustanavljanja »urada za deportacije« po vzoru ameriškega ICE, ki je sinonim za brutalno nasilje in smrt, predstavljajo nevaren uvoz toksične retorike skrajne desnice. To niso politične rešitve, temveč orodja avtoritarnih projektov, ki jih SDS sistematično kopira iz ZDA z namenom dehumanizacije ljudi in spodkopavanja mednarodnega prava. Takšna politika, ki temelji na kulturi šoka in sovraštva, nas ponovno odmika od civilizacijskih standardov in potiska v konflikt z jedrno Evropo. Poslanec, ki ga številni viri povezujejo z neonacističnimi gibanji, s temi izpadi ne dela napak, temveč izvaja premišljeno taktiko: s sistematičnim poniževanjem žensk in manjšin želi legitimizirati fizično nasilje, teroriziranje šibkejših pa uveljaviti kot politično vrlino. V Levici najostreje obsojamo tovrstno hujskaštvo, saj ne gre zgolj za besedne provokacije, temveč za načrtno ustvarjanje ozračja strahu, v katerem želijo avtokrati s surovo močjo položaja uničiti moč argumentirane besede in vsakršen demokratični dialog. Slovenija ne sme in ne bo postala poligon za uvoz ameriških kulturnih vojn ali uresničevanje paravojaških fantazij stranke SDS. Zavračamo družbo, v kateri se varnost gradi z orožjem v rokah civilistov in kjer se politične točke nabirajo na hrbtih najbolj ranljivih. Proti Mahničevi politiki strahu in izključevanja postavljamo politiko solidarnosti in dostojanstva. Takšnim idejam, ki nas vlečejo v mračno preteklost, bomo z neomajno obrambo demokracije vedno in povsod rekli odločen ne.

Golob dejal, da gre večina denarja za pomoč več kot 12.000 ukrajinskim beguncem

Glede porabe sredstev je povedal, da gre večina denarja, o katerem je spraševal poslanec, za pomoč več kot 12.000 ukrajinskim beguncem, ki so se v Slovenijo zatekli pred vojno. Kar zadeva varnost, pa vanjo investirajo, ker je to najdragocenejša kategorija, in nobena stvar ni zastonj.