Se za prvomajske praznike odpravljate na pot? Takšne bodo razmere na cestah

V času prvomajskih praznikov bo na slovenskih cestah pričakovano povečan promet. Po napovedih Darsa bo med 24. aprilom in 5. majem prometna obremenitev večja kot običajno, predvsem zaradi praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah, kar vsako leto pomeni tudi izrazit tranzit skozi Slovenijo.

Najbolj obremenjeni dnevi bodo že ob začetku prazničnega obdobja. Izstopajo 24. in 25. april ter 30. april, ko bo promet povečan predvsem iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski. Gre za obdobje, ko se začne glavni dopustniški val, zato je pričakovati, da se bo promet hitro zgostil na ključnih prometnicah.

Drugi vrh prometnih obremenitev je pričakovati v začetku maja, zlasti 3. in 4. maja, ko se bodo dopustniki vračali domov. Takrat bo promet povečan predvsem iz Hrvaške proti Avstriji in Italiji ter iz Madžarske proti Italiji, kar pomeni večje obremenitve tudi v smeri proti severu in zahodu.

Najbolj obremenjeni odseki in priporočila voznikom

Po podatkih Darsa bodo zastoje najpogosteje beležili na ljubljanskem avtocestnem obroču, kjer se združujejo prometni tokovi iz različnih smeri, ter na primorski avtocesti, ki predstavlja eno glavnih povezav proti obali. Dodatne zamude so pričakovane tudi na odsekih z delovnimi zaporami ter pred mejnimi prehodi, kjer lahko ob večjih prometnih konicah nastanejo daljše kolone.

Na promet bodo vplivale tudi omejitve za tovorna vozila nad 7,5 tone. Te bodo veljale 26. in 27. aprila ter med 1. in 3. majem, vsak dan med 8. in 22. uro, pri čemer 27. aprila omejitev ne bo veljala za določene prevoze, povezane s koprskim pristaniščem. Na Darsu voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno in svojo pot načrtujejo glede na pričakovane prometne obremenitve. Priporočljivo je spremljati aktualne razmere na cestah ter po možnosti izbrati čas odhoda zunaj prometnih konic.

Ob povečanem prometu je še posebej pomembna previdna in strpna vožnja. Večje število vozil na cestah namreč povečuje tveganje za prometne nesreče in nenadne zastoje, zato je ključnega pomena upoštevanje varnostne razdalje ter prilagajanje hitrosti razmeram na cesti.