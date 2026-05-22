Se za vikend odpravljate na pot v katero od teh smeri? Vračunajte si nekaj več časa za zastoje

Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu.

Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim.

Na štajerski in podravski avtocesti pa bo povečan tranzitni promet na relaciji Šentilj-Maribor-Gruškovje ter na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico.