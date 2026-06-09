Še zadnjič dvignili vesla v pozdrav Dušanu Kondi, prisoten tudi Robert Golob (FOTO)

POSLEDNJE SLOVO

Zadnje slovo od izjemnega celjskega športnega delavca Dušana Konde. Poklonili so se mu tudi številni športniki, glasbeniki, podjetniki in politiki.

Na zadnjo majsko nedeljo je širšo javnost pretresla novica, da se je mnogo prezgodaj poslovil Dušan Konda, dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in član predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, tudi sam nekdaj vrhunski kajakaš, predvsem pa oče celjskega kajakaškega centra oziroma Špice. Včeraj so se na celjskem mestnem pokopališču, v mrliški vežici, ki jo je krasil čoln iz rumenih rož, od njega še zadnjič poslovili njegovi najožji družinski člani in sorodniki, nekdanji in sedanji sodelavci, prijatelji, športniki, glasbeniki, gospodarstveniki, tudi politiki. Špica je bila zadnjih 20 ...