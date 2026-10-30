Še zadnjič pri Triglavskem ledeniku, po 12.000 letih se zgodba končuje (FOTO)

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Poslovili smo se od poslednjega koščka, ki je prejšnji teden meril le še dva kvadratna metra.

Nekoč je Triglavski ledenik segal vse izpod vrha našega očaka do roba Severne stene in na drugi strani skoraj do Triglavskega doma na Kredarici. Prejšnji teden, ko smo se dan pred napovedanim dežjem, ki je nato prešel v sneg, iz doline Krma povzpeli na Kredarico, smo našli le še njegov zadnji košček. Po ocenah strokovnjakov je tudi ta do danes najverjetneje že izginil in izpuhtel v zgodovino. Morda smo bili med zadnjimi, ki so ga še videli. Namesto Zelenega snega je ostala pusta kamnita pokrajina, ki jo je v tisočletjih izklesal premikajoči se led. Vsakomur, ki pride na Kredarico, hitro ...