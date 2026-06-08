Sebastjan Jeretič: »Odblokirali smo vse, ki so bili blokirani na vladnih profilih« (VIDEO)

Vršilec dolžnosti direktorja Ukoma Sebastjan Jeretič, ki je funkcijo prevzel minuli teden, je danes na omrežju X sporočil, da so odblokirali vse uporabnike, ki so bili v preteklem obdobju blokirani na vladnih profilih. »Danes smo odblokirali vse uporabnike, ki so bili v preteklem obdobju blokirani na vladnih profilih. Uradni profili države morajo biti odprti za državljane in njihov glas tudi takrat, ko je kritičen,« je zapisal Jeretič.

Vlada je Jeretiča za vršilca dolžnosti direktorja Ukoma imenovala na ustanovni seji minuli teden. Gre za izkušenega strokovnjaka za komuniciranje in političnega komentatorja, ki zdaj prevzema tudi skrb za komunikacijo vlade z javnostjo. Ukom med drugim vodi tudi družbena omrežja vlade, ki so v zadnjih letih postala eden ključnih kanalov za obveščanje javnosti.

»V tem mandatu ne bomo nikogar blokirali«

Družbena omrežja danes niso več le prostor za hitre odzive in politične komentarje. Postala so eden glavnih kanalov, prek katerih izvoljeni predstavniki, ministrstva in vladne službe nagovarjajo državljane. Tam se objavljajo pomembne informacije, pojasnila, opozorila in odločitve, ki zadevajo širšo javnost. Zato vprašanje, kdo sme sodelovati v razpravi na uradnih profilih države, ni nepomembno. Jeretič je ob odblokiranju uporabnikov poudaril, da odločitev ne pomeni podpore žaljivi ali nespoštljivi komunikaciji.

Pojasnil je, da se zavedajo, da je bil slog nekaterih komentarjev morda takšen, da je v preteklosti privedel do blokade. Kljub temu po njegovih besedah državni profili ne smejo biti zaprti za državljane. »To so v končni fazi profili države, ki mora biti odprta do državljanov in včasih tolerirati tudi preveč nesramno besedo. V končni fazi so to vaši profili in mi smo tukaj za vas. Zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali,« je sporočil.

Dodal je, da bodo v primeru objav, za katere bodo presodili, da presegajo mejo sprejemljivega, takšne vsebine lahko prijavili. Uporabnike pa je pozval, naj skupaj gradijo kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna in razumna.

V pravilih komentiranja na družbenih omrežjih vlade je zapisano, da Ukom profilov državljanov ne blokira po lastni presoji, temveč morajo upravljavci vladnih profilov pri moderiranju slediti uradnim smernicam. Te so namenjene spodbujanju konstruktivne razprave.

Po teh pravilih se skrivanje komentarjev ali blokiranje uporabnikov uporablja le v primerih, ko vsebina krši pravila komunikacije. Med takšne primere sodijo spodbujanje nestrpnosti, diskriminacije ali nasilja, žaljive, ponižujoče ali sovražne vsebine, avtorske kršitve ter deljenje neustreznih oziroma nezakonitih gradiv.

Ukom si tako še vedno pridržuje pravico do ukrepanja v primerih, ko presodi, da gre za sovražni govor ali druge nedopustne vsebine, a tokrat, kot pravi Jeretič, ne bodo blokirali, bodo pa zadevo predali policiji.

Nekaj dodatnih vprašanj smo naslovili tudi na Ukom in Petro Bezjak Cirman, ki je urad vodila v času prejšnje vlade. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.