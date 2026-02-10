  • Delo d.o.o.
V BRAN IN PODPORO

Brani vidne člane NSi, ki jim grozi kazenski pregon, Janši njegove besede zagotovo narisale nasmeh (VIDEO)

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber prepričan, da bi bila za Slovenijo Janševa vlada boljša izbira, kot je sedanja.
M. U.
 10. 2. 2026 | 16:03
 10. 2. 2026 | 16:56
3:45
Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je danes ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu spregovoril tudi o prihajajočih volitvah v Sloveniji. 

Janševa vlada bi bila za Slovenijo boljša izbira, kot je sedanja

Kot je dejal predsednik Evropske ljudske stranke (EPP), bodo volivci v Sloveniji tisti, ki bodo imeli besedo na volitvah. Je pa ocenil, da bi bila desnosredinska vlada pod vodstvom prvaka partnerske SDS Janeza Janše za Slovenijo boljša izbira, kot je sedanja. Precej prepričljiv se mu namreč zdi argument primerjave razvoja Slovenije in Hrvaške.

Kako poteka postopek za odvzem imunitete v Evropskem parlamentu?

V Evropskem parlamentu so glede postopka za odvzem imunitete evroposlancu Mateju Toninu pojasnili, da se tovrstni postopek vedno začne z najavo predsednice parlamenta Roberte Metsole ob začetku plenarnega zasedanja, da so pristojne oblasti določene članice zaprosile za odvzem imunitete poslancu in da bo prošnjo zdaj obravnaval odbor za pravne zadeve (Juri).

Tega predsednica še ni storila, tako da je mogoče sklepati, da parlament prošnje slovenskih oblasti za odvzem imunitete Toninu še ni prejel, je za STA povedala tiskovna predstavnica Evropskega parlamenta Martina Vass.

Odbor v okviru postopka, ki je tajen, med drugim zasliši poslanca, na koncu pa poda priporočilo, ali naj se mu odvzame imuniteta ali ne. Končno odločitev o tem parlament sprejme na plenarnem zasedanju, nakar predsednica o rezultatu glasovanja obvesti pristojne nacionalne oblasti, je še sporočila Vass.

»Pred desetimi leti je bila Hrvaška po BDP na prebivalca za polovico manjša od Slovenije. Danes pa je enako močna. Hrvaška je torej odlično razvila svojo gospodarsko moč in je zdaj na isti ravni kot Slovenija pred desetimi leti. In to je posledica desetih let stabilne desnosredinske vlade z Andrejem Plenkovićem na Hrvaškem in desetih let nestabilnosti, pa tudi let socialistične vlade v Sloveniji,« je prepričan Weber.

Dotaknil se je tudi obtožb proti članom NSi

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani namreč vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

To je storilo tožilstvo, v NSi pa: »Kako predvidljivo!«, z grškim pregovorom se je odzval Janša

Med obtoženimi so prvak NSi Jernej Vrtovec, poslanca Janez Žakelj in Jožef Horvat ter, kot kaže, tudi nekdanji predsednik NSi Matej Tonin, ki je sedaj evropski poslanec EPP. Se je pa v zvezi s poslansko imuniteto slednjega tožilstvo obrnilo še na Evropski parlament.

Weber je danes dejal, da teče kazenski pregon proti »kolegom tukaj v Evropskem parlamentu« iz NSi, in to »samo zato, ker so pred leti opravili svoje delo v nacionalnem parlamentu«. Sprašuje se, zakaj se to dogaja le nekaj tednov pred volitvami.

»Torej so v Sloveniji na mizi tudi pomembna vprašanja pravne države. In prosim tudi komisijo, naj zadevo preuči,« je tako pozval Weber.

Odziv šefa NSi Vrtovca pa: »Da gre za politični pregon poslancev NSi

tik pred volitvami so opazili tudi v Evropski ljudski stranki. Namen je jasen: onemogočiti nastanek desnosredinske koalicije, ki bo razvojno naravnana. Ob tem pa sporočamo, da nove slovenske pomladi po temačnih štirih letih Golobove vlade ni mogoče zaustaviti.«

NSiSlovenijaEvropski parlamentManfred WeberMatej ToninJanez JanšaVolitve 2026
16:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V FRANCIJI

V snežnem plazu umrla dva človeka, bila sta del skupine turnih smučarjev brez vodnika

Snežni plazovi so smrtne žrtve v soboto zahtevali tudi na severu Italije.
10. 2. 2026 | 16:45
16:42
Šport  |  Tekme
ZOI 2026

Domen pred tekmo mešanih ekip: »Če pred kom ne želiš stvari zaj..., potem je to mlajša sestra«

Prva serija je na sporedu ob 18.45.
10. 2. 2026 | 16:42
16:40
Bulvar  |  Domači trači
NA TOPLEM

Helena Blagne kot leopardka na drugem koncu sveta: s koncertom je razveselila rojake (FOTO)

Helena Blagne je konec januarja pobegnila na Maldive, od tam pa naravnost proti Sydneyju, kjer je imela koncert ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku.
10. 2. 2026 | 16:40
16:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA

Iskali 38-letnico iz Ribnega. Policija preklicala iskanje, to so zadnje informacije

O pogrešani osebi so bili obvščeni včeraj.
10. 2. 2026 | 16:31
16:15
Novice  |  Svet
REŠILA STA GA

Našla sta ga tik pred poginom, zdaj prašič Hampton živi kot kralj

Hammy ni ljubljenček, on je najin sin, pravita Američana.
10. 2. 2026 | 16:15
16:03
Novice  |  Slovenija
V BRAN IN PODPORO

Brani vidne člane NSi, ki jim grozi kazenski pregon, Janši njegove besede zagotovo narisale nasmeh (VIDEO)

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber prepričan, da bi bila za Slovenijo Janševa vlada boljša izbira, kot je sedanja.
10. 2. 2026 | 16:03

