Ste videli, kako se šef NSi dela norca iz vlade? »Je šefa DARS-a kdo vprašal, po kakšni ceni bodo naslednje leto vinjete?«

Današnji vladni predlog štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih vinjet je predvolilna poteza, saj so enaki argumenti za tak ukrep obstajali že lani, je dejal poslanec SDS Zvone Černač. Glede odprave vinjet na Obali je vladi očital sprenevedanje, saj predlog SDS z zelo podobno vsebino nedavno ni dobil podpore.

»Žal se ne moremo znebiti grenkega priokusa«

Težave, s katerimi je vlada utemeljila predlagano podaljšanje vinjet, so uporabnike slovenskih avtocest pestile že lani, pa vlada takšnih ukrepov takrat ni sprejela, je poudaril opozicijski poslanec.

»Smo v predvolilnem obdobju in žal se ne moremo znebiti grenkega priokusa, da to ni bilo narejeno zaradi interesov uporabnikov in njihovih težav, saj bi bilo sicer narejeno že lani, temveč bolj zaradi predvolilnega obdobja,« je povedal.

»To zimo na slovenskih cestah sladkor namesto soli«

Njegov poslanski kolega iz vrst NSi, Jernej Vrtovec pa je ob tem objavil hudomušno sporočilo, kakšno, da je novo vladno sporočilo. »To zimo na slovenskih cestah sladkor namesto soli. #volilni sladkorčki«.

»A je šefa DARS-a kdo vprašal, po kakšni ceni bodo naslednje leto vinjete?«

Novinarki na TV Slovenija Irena Ulčar Cvelbar pa je ob tem zapisala: »Večini letnih vinjet veljavnost poteče v začetku februarja, z zamikom torej junija. Takrat bo ravno tri leta od zadnje podražitve. A je šefa DARS-a kdo vprašal, po kakšni ceni bodo naslednje leto vinjete? Ta štirimesečni izpad bo treba nekako nadomestiti«.