Predsednik SD Matjaž Han je ob predstavitvi kandidatov stranke za volitve v DZ prepričan, da imajo najmočnejšo ekipo na levi sredini, glas za močno SD pa bo jamstvo za dogovor, ki bo Slovenijo peljal naprej. Volitve niso tekmovanje v nesramnosti, prenehati se mora kričanje in začeti pogovor, je pozval. D je na današnji volilni konvenciji potrdila in predstavila kandidate, na katere bo stavila v boju za poslanske sedeže na parlamentarnih volitvah 22. marca.

Han je ob tem poudaril, da so na strankini listi kandidati, ki uživajo zaupanje ljudi, hkrati pa so se pripravljeni izpostaviti. O rezultatu ne želi špekulirati, si pa želi, da jim uspe osvojiti dvomestno število poslanskih mest.

Na listi stranke tudi vsi aktualni ministri

Med kandidati bodo sicer z izjemo Predraga Bakovića, ki se bo upokojil, vsi aktualni poslanci, ki bodo ciljali na ponovno izvolitev v istih okrajih kot pred štirimi leti: Meira Hot v Piranu, Soniboj Knežak v okraju Hrastnik-Trbovlje, Damijan Bezjak Zrim v Murski Soboti, Janja Rednjak v Velenju, Bojana Muršič v Rušah in Jonas Žnidaršič v Ljubljani. Na listi bosta tudi Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec, ki sta se stranki pridružila v tem mandatu in se v volilni boj podajata z optimizmom.

»Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati«

Na listi stranke bodo tudi vsi aktualni ministri, Han znova stavi na izvolitev v domačih Radečah, Tanja Fajon in Andreja Kokalj bosta kandidirali v Ljubljani, Aleksander Jevšek pa v Mislinji. Kandidirala bosta tudi podpredsednika stranke, Andreja Katič v Velenju in Luka Goršek v Ljubljani, ki pravi, da se mlajša generacija podaja v kandidaturo tudi s ciljem vzpostavljanja »notranjega nadzora« pri izpolnjevanju danih zavez.

Han je v nagovoru zbranim na konvenciji opozoril, da se z bližino volitev povečuje konflikt, a se je pri tem treba vprašati, ali se bomo do volitev sploh še slišali, če je že sedaj toliko kričanja. »Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati,« je pozval. To namreč pričakujejo tudi ljudje, je izpostavil.

Z Janšo ne bodo šli v vlado

Ob tem je obljubil, da SD tudi po 22. marcu ne bo stopila v vlado prvaka SDS Janeza Janše. Zavezuje pa se tudi, da sam ne namerava podpihovati sovraštva ali rušiti možnosti za oblikovanje normalnih pogojev za spoštljiv dialog. »Ne nameravam tekmovati v tem, kdo bo dal drugi strani močnejšo zaušnico,« je še napovedal.