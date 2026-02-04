  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOLITVE 2026

Šef SD javno obljubil, da tudi po 22. marcu stranka ne bo stopila v Janševo vlado

Stranka je na volilni konvenciji potrdila in predstavila kandidate, na katere bo stavila v boju za poslanske sedeže na parlamentarnih volitvah 22. marca.
Matjaž Han. FOTO: Blaž Samec
Matjaž Han. FOTO: Blaž Samec
STA, M. U.
 4. 2. 2026 | 20:45
 4. 2. 2026 | 21:31
2:49
A+A-

Predsednik SD Matjaž Han je ob predstavitvi kandidatov stranke za volitve v DZ prepričan, da imajo najmočnejšo ekipo na levi sredini, glas za močno SD pa bo jamstvo za dogovor, ki bo Slovenijo peljal naprej. Volitve niso tekmovanje v nesramnosti, prenehati se mora kričanje in začeti pogovor, je pozval. D je na današnji volilni konvenciji potrdila in predstavila kandidate, na katere bo stavila v boju za poslanske sedeže na parlamentarnih volitvah 22. marca.

Han je ob tem poudaril, da so na strankini listi kandidati, ki uživajo zaupanje ljudi, hkrati pa so se pripravljeni izpostaviti. O rezultatu ne želi špekulirati, si pa želi, da jim uspe osvojiti dvomestno število poslanskih mest.

Na listi stranke tudi vsi aktualni ministri

Med kandidati bodo sicer z izjemo Predraga Bakovića, ki se bo upokojil, vsi aktualni poslanci, ki bodo ciljali na ponovno izvolitev v istih okrajih kot pred štirimi leti: Meira Hot v Piranu, Soniboj Knežak v okraju Hrastnik-Trbovlje, Damijan Bezjak Zrim v Murski Soboti, Janja Rednjak v Velenju, Bojana Muršič v Rušah in Jonas Žnidaršič v Ljubljani. Na listi bosta tudi Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec, ki sta se stranki pridružila v tem mandatu in se v volilni boj podajata z optimizmom. 

»Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati« 

Na listi stranke bodo tudi vsi aktualni ministri, Han znova stavi na izvolitev v domačih Radečah, Tanja Fajon in Andreja Kokalj bosta kandidirali v Ljubljani, Aleksander Jevšek pa v Mislinji. Kandidirala bosta tudi podpredsednika stranke, Andreja Katič v Velenju in Luka Goršek v Ljubljani, ki pravi, da se mlajša generacija podaja v kandidaturo tudi s ciljem vzpostavljanja »notranjega nadzora« pri izpolnjevanju danih zavez. 

Han je v nagovoru zbranim na konvenciji opozoril, da se z bližino volitev povečuje konflikt, a se je pri tem treba vprašati, ali se bomo do volitev sploh še slišali, če je že sedaj toliko kričanja. »Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati,« je pozval. To namreč pričakujejo tudi ljudje, je izpostavil.

Z Janšo ne bodo šli v vlado

Ob tem je obljubil, da SD tudi po 22. marcu ne bo stopila v vlado prvaka SDS Janeza Janše. Zavezuje pa se tudi, da sam ne namerava podpihovati sovraštva ali rušiti možnosti za oblikovanje normalnih pogojev za spoštljiv dialog. »Ne nameravam tekmovati v tem, kdo bo dal drugi strani močnejšo zaušnico,« je še napovedal.

Več iz teme

SDMatjaž Handržavni zborkandidatiSocialni demokratiVolitve 2026
ZADNJE NOVICE
21:19
Bulvar  |  Domači trači
KMETIJA

Med Lano in Nušo vre: »Kako bo lepo, ko gre ta p***ica ven«

V šovu Kmetija je vedno bolj napeto in glasno, še posebej med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik.
4. 2. 2026 | 21:19
21:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽE 70 LET

Ljubezen na prvi dotik: Viljemina in Anton z Vrha nad Višnjo Goro sta se v soboto ponovno vzela (FOTO)

Imata dva otroka, štiri vnuke in sedem pravnukov.
Drago Perko4. 2. 2026 | 21:00
20:45
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Šef SD javno obljubil, da tudi po 22. marcu stranka ne bo stopila v Janševo vlado

Stranka je na volilni konvenciji potrdila in predstavila kandidate, na katere bo stavila v boju za poslanske sedeže na parlamentarnih volitvah 22. marca.
4. 2. 2026 | 20:45
20:43
Novice  |  Nedeljske novice
REKORDERJI

Stoletniki niso nadloga, v tem delu sveta postajajo zvezdniki

Na svetu naj bi do leta 2050 živelo 426 milijonov ljudi, starejših od 80 let.
4. 2. 2026 | 20:43
20:11
Novice  |  Slovenija
VODNATOST

Reke v tem delu Slovenije bodo zvečer in ponoči še naraščale

Reke bodo v četrtek čez dan postopoma začele upadati, še vedno pa bodo naraščale reke v porečju kraške Ljubljanice ter Krka in Sava v srednjem in spodnjem toku.
4. 2. 2026 | 20:11
19:43
Lifestyle  |  Stil
VEČ RAZLOGOV

Večno vprašanje! Zakaj moški ne znajo izražati čustev

Ženske so pri izražanju čustev običajno bolj odprte kot moški in raziskovalci skušajo najti odgovor na vprašanje, zakaj je temu tako.
4. 2. 2026 | 19:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki