INDIVIDUALNI POGOVORI

Šef SD po sestanku pri Golobu že obupal? »Optimizem iz mene ne veje, desna sredina lahko brez problema sestavi vlado«

Predsednik SD Matjaž Han je sestankoval s šefom Svobode Robertom Golobom.
M. U.
 8. 4. 2026 | 15:30
3:19
A+A-

Pogajanja o novi vladni koaliciji so v polnem teku, sestanki med strankarskimi veljaki se vrstijo kot po tekočem traku. Začasni vodje poslanskih skupin in poslancev narodnih skupnosti pa so se medtem na sestanku pri dosedanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič dogovorili, da bo mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ pripadlo poslanski skupini Demokratov, podpredsednika pa poslanski skupini Resni.ca.

Han meni, da lahko desna sredina »brez problema sestavi vlado«

Slovenija bo potrebovala operativno vlado, zato si predsednik SD Matjaž Han oblikovanja nove vladne koalicije želi čim prej. Ni pa optimističen glede oblikovanja levosredinske koalicije, kot namreč meni, lahko desna sredina »brez problema sestavi vlado«, je dejal po današnjem pogovoru s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom. Kot je dejal, se vsebinsko v predlagane resorje ni poglabljal oziroma bi rad to najprej delil s kolegi v stranki.

Golob jim je ponudil tri ministrstva, že dobil odgovor, ki ga bo vesel Janša, predsednica za petek že sklicala ustanovno sejo DZ

»Optimizem iz mene ne veje«

»Tudi Golob je rekel, da vse stvari še niso zacementirane, kar je normalno in prav. Gremo korak za korakom,« je po sestanku poudaril Han. Sam ocenjuje, da lahko desna sredina »brez problema sestavi vlado«. Tako da »optimizem iz mene ne veje«, je dejal o možnosti sestave levosredinske koalicije.

Za Levico in Vesno izhodišča za koalicijski sporazum solidna osnova za nadaljnje pogovore

Izhodišča za koalicijski sporazum, ki so jih pripravili v Gibanju Svoboda, v Levici in Vesni ocenjujejo kot solidno osnovo za nadaljnje pogovore, je po individualnih pogovorih s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Na relativnem zmagovalcu volitev pa je, da sestavi koalicijo, je dodala. 

Člani Demosove vlade s pozivom k oblikovanju vlade, ki bo sledila vrednotam osamosvojitve

Člani Demosove vlade ob obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji pozivajo tiste, ki so na nedavnih volitvah v DZ pridobili zaupanje volivk in volivcev, da oblikujejo vlado, »ki bo sledila vrednotam osamosvojitve, in ne izključujočemu konceptu sovražnika«. Od nove vlade pričakujejo, da bo boj proti korupciji postavila kot prioriteto. ojasnili so, da se jim zdi v času formiranja nove vlade pomembno opozoriti na bistveno razliko med obema projektoma in na dejstvo, da je »na volitvah poražena koalicija« ukinila Muzej slovenske osamosvojitve ter s tem pokazala, »da svojega dela ne osmišlja z vrednotami osamosvojitve«. 

Na vprašanje, ali lahko Golob sestavi vlado, kot jo predlaga, je odgovorila, da so sami k pogovorom pristopili konstruktivno, bo pa odvisno tudi od tega, kako se bodo odzvali v drugih strankah. Izhodišča za koalicijski sporazum pa so oceni Vrečko dovolj osnovna, odprta, da verjetno omogočajo nadaljevanje pogovorov z vsemi, ki se jim bodo pridružili.

Vrečkova je odgovarjala tudi na vprašanje o možnosti sodelovanja Levice v skupni vladi z NSi in Demokrati. Kot je dejala, se v skupni vladi z NSi ne vidijo.

Robert GolobLevicaMatjaž HankoalicijavladaGibanje SvobodaSDVolitve 2026
