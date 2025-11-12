Šef slovenske obveščevalne službe na obisku pri Trumpu! Tam tudi Viktor Knavs (FOTO)

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik se je mudil na obisku pri ameriškem predsedniku Donaldu Tumpu v Beli hiši, je danes na omrežju X objavila Sova. Srečanje je opotekalo ob robu delovnega obiska prvega može Sove z delegacijo pri ameriški obveščevalni agenciji Cia.

Kot je Sova sporočila na X, je Kadivnik v Beli hiši vodil delegacijo na vljudnostnem obisku. Objavo so pospremili s fotografijo Kadivnika in Trumpa.

Prvi mož Sove sicer v Washingtonu vodi delegacijo na delovnem obisku pri Cii, ki jo trenutno vodi John Ratcliffe. V tem okviru se je ponudila tudi priložnost za srečanje s Trumpom, so za STA povedali na Sovi, kjer pa vsebine pogovorov niso želeli komentirati.

Joško Kadivnik ob slovesnost ob 20-letnici članstva slovenske policije v Europolu, maj 2024 FOTO: Leon Vidic/delo

Kadivnika naj bi v Beli hiši spremljal tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki se je glede na objavo na spletni strani vlade s Trumpom pogovarjal o slovensko-ameriškem prijateljstvu. Pred tem je bil Mirošič v Beli hiši že maja letos, in sicer pri svetu za nacionalno varnost, so za STA povedali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Sova je odigrala ključno vlogo pri prijetju dvojice ruskih vohunov decembra 2022, ki sta bila nato lansko poletje del velike izmenjave med Rusijo in Zahodom. Ta je domov pripeljala tudi več Američanov.

Bidnova zahvala Golobu

Takratni ameriški predsednik Joe Biden se je premierju Robertu Golobu osebno zahvalil za prispevek Slovenije, oktobra lani ga je nato tudi gostil na obisku.

Še pred tem je prav tako oktobra lani Kadivnik na obisku v Sloveniji gostil tedanjega direktorja ameriške Cie Williama Burnsa. Šefa obveščevalcev sta potrdila odlično sodelovanje in izmenjala poglede na aktualne varnostne izzive. Izmenjala sta tudi ocene in stališča o varnostnih razmerah na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu.

Portal N1 piše, da je obisk Kadivnika pri Trumpu posledica odnosov, ki da sta jih to poletje v Sloveniji spletla šef Sove in oče Melanie Trump, Viktor Knavs. Ta naj bi bil prisoten tudi na srečanju Kadivnika s Trumpom. Na Sovi teh navedb za STA niso želeli komentirati.