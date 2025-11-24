Šef slovenske stranke, ki se ima za ščit prave katoliške vere, s pištolo v roki brani tradicionalne vrednote? (FOTO)

Alen Koman z Jezerskega, ki se pogosto predstavlja kot ščit prave katoliške vere na Slovenskem in objavlja vsebine v imenu skupnosti Scutum Fidei, znova razburja.

Stranka Straža Ohranjamo krščanske korenine in slovensko kulturno dediščino. Varujemo življenje in dostojanstvo vsakega človeka ter svobodo vesti. Družina, vera in narod so temelj zdrave in povezane družbe.

Koman je tudi ustanovitelj politične stranke Straža, ki zagovarja tradicionalne vrednote, torej družino, vero in močno pripadnost slovenskemu narodu.

V eni roki pištola, v drugi pijača

Očitno gredo te vrednote skupaj s fotografijo, ki jo je objavil na omrežju X. V eni roki drži pištolo, v drugi pa kozarec pijače. Ob tem pa pripis: »Lepo se je družiti z bodočimi volivci in lepo je vedeti, da imamo iste interese in poglede na svet«.

Burni odzivi ...

Objavljamo nekaj odzivov na poziranje politika z orožjem v roki:

Zakaj se mi ob nekaterih vaših objavah zazdi, da pri vas ni vse na svojem mestu? Konjak, orožje in otroci ne gredo skupaj.

Glock?

A je plastična?

Vatikan = je oče s pištolo v domači kuhiniji in alkoholom v roki? So pištole za obrambo ali razkazovanje na socialnih omrežjih, kot to počno neuki Romi?

Upam, da boš videl parlament samo na televiziji!

To so pa posledice incestnega parjenja med domobranci

Kdor prime za meč, bo z mečem pokončan

Z istomislečimi ne sediš s pištolo

Za tradicionalno mašo, ženska naj bo predvsem žena in mati

Sicer pa Koman v svojih javnih nastopih zavzeto trdi, da obstaja le ena prava oblika krščanskega bogoslužja, to je tradicionalna latinska maša.

Jasno zavrača sodobnejše liturgične prakse in poudarja, da modernizem v Cerkvi vodi v odmik od prave vere. A ne ostaja le pri liturgiji, kritičen je do ženskega pro­fesionalnega športa, ženskega dela ter promovira stališča, da bi morala ženska predvsem biti žena in mati.

Na političnem področju se povezuje s strankarskimi in društvenimi idejami, ki poudarjajo družino, vero in narodno pripadnost.