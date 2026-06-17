Šef Nata spet dal zaušnico Sloveniji, Janša priznal: »Mislim, da bo prvič neprijetno iti na ta vrh«

Slovenija lani ni dosegla cilja dveh odstotkov BDP za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes sporočil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo.

Mark Rutte. FOTO: Nicolas Tucat Afp

»Če pogledamo krepitve (obrambnih izdatkov), so te res osupljive. (...) Leta 2025 je bilo za obrambo namenjenih 90 milijard več kot leto prej,« je povedal Rutte.

Po njegovih navedbah skoraj vse zaveznice izpolnjujejo cilj dveh odstotkov BDP. »Albanija, Češka in Slovenija lani tega niso dosegle, vendar so se jasno zavezale, da bodo letos presegle dva odstotka BDP,« je dejal.

Ob tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z obsežnimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic.

Že prej pisal Golobu

Njegove izjave sledijo pismu, ki ga je Rutte poslal nekdanjemu premierju Robertu Golobu in v katerem je Slovenijo obtožil, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov BDP, kolikor jih je navajala takratna vlada. Opozoril je, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov.

Če te izločimo, je Slovenija lani po navedbah Rutteja za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP, kar je približno 300 milijonov evrov manj. Kateri projekti so sporni, iz pisma ni razvidno, v tedanjem kabinetu predsednika vlade pa so v odzivu zagotovili, da je vlada »za obrambo namenila najvišji obseg sredstev doslej in Slovenijo pripeljala do izpolnitve dolgoletne zaveze, da za obrambo nameni dva odstotka BDP«.

Janša: »Mislim, da bo prvič neprijetno iti na ta vrh«

Janez Janša. FOTO: Blaz Samec

Premier Janez Janša je medtem opozoril, da je pred Slovenijo na področju obrambe, »kar nekaj velikih izzivov«.

»Čaka nas vrh Nata v juliju in ko sem gledal osnutke dokumentov, vidim Slovenijo daleč pod rdečo črto. Mislim, da bo prvič neprijetno iti na ta vrh,« je dejal in napovedal, da bodo v vladi do takrat pripravili rešitve. Zagotovil je še, da vlada ne bo pasivna opazovalka, temveč bo prispevala ideje pri reševanju izzivov severnoatlantskega zavezništva.