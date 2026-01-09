Janševa Jelka brutalno o odhodu 3 ortopedov: »To popraviti bo hudičevo težko«, Golob pa ni zaskrbljen (VIDEO)

Poročali smo že, da so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana prejeli odpovedi treh ortopedov, in sicer dve decembra in eno januarja. Ko so sporočili, to ne bo vplivalo na izvajanje programa na ortopedski kliniki. Trenutno delo poteka skladno s programom, v prihodnje pa bodo zagotovili, da bodo »vse ortopedske operacijske kapacitete v celoti izkoriščene«. Vsi trije ortopedi sicer dodatno delajo tudi v zasebni kliniki MD Medicina, je poročal Radio Slovenija.

Matej Lahovnik Uredba te vlade bo zmanjšala število ortopedskih posegov v javnem zdravstvu in podaljšala čakalne vrste. Na slabšem bodo pacienti, država bo pobrala manj dajatev od ortopedov, ki so posege izvajali, stroški bolniških pa bodo višji.

Jelka Godec: »To popraviti bo hudičevo težko«

To pa je razkurilo šefico Janševih poslancev. Jelka Godec je takole brutalno udarila. »Čisti kaos, ki mu reče vlada dela dobro ali 30 dni do specialista. Pred dnevi je vlada omejila ortopedske storitve pri koncesionarjih, zdaj odhajajo še trije ortopedi iz UKC LJ. Pa naj še kdo reče, da ta Golobova vlada ne uničuje javnega zdravstva in krepi privatno zdravstvo. Odhodi iz UKC LJ pa pomeni tudi manjko specialistov za učenje mladih zdravnikov. To popraviti bo hudičevo težko.«

Za odpovedi kriva novela zakona o zdravstveni dejavnosti

Zdravniki naj bi odpovedi podali zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti, po kateri zdravniki od 21. maja ne bi smeli več delati pri čistih zasebniki. A je ustavno sodišče odločilo, da je ta člen neustaven, tako da bodo lahko pri zasebnikih delali še naprej. Za to bodo sicer morali pridobiti soglasje delodajalca.

Golob zaupa vodstvu UKC

Premier Robert Golob je že pokomentiral odhod ortopedov iz ljubljanskega UKC med zasebnike. Kot je dejal, verjame zagotovilom vodstva bolnišnice, da zaradi tega ne bo nobenega problema pri zagotavljanju obstoječega programa ortopedije, zato ni zaskrbljen.

Premier Golob je tako dejal, da je »vodstvo UKC Ljubljana že večkrat dokazalo, da je zelo sposobno pri opravljanju svojih nalog, tako da nisem zaskrbljen«. Po njegovih besedah ima sicer vsakdo pravico, da se odloči, da bo delal, kjer želi. »Konkretni trije ortopedi so po mojih podatkih vsi imeli zasebne ordinacije oziroma podjetja in se odločili, da gredo na zasebno pot. S tem ni popolnoma nič narobe, vsak ima pravico, če želi delati zasebno, naj dela zasebno,« je dejal.