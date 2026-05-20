Šefica Stevanovićevih poslancev ganjena ob tem darilu! Vseeno udarila: »Če to ne uspe, sledi državni udar al kaj?!« (FOTO)

Šefica Stevanovićevih poslance ganjena ob tem darilu! Vseeno udarila: »Če to ne uspe, sledi državni udar al kaj?!« (FOTO)

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je pred časom prejela žaljivo grozilno pismo. »Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo,« je bilo navedeno v njem. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni podkrepila z dokazi. Poslanka se je ob tem spraševala, ali se taki politični ureditvi res še reče demokracija. Hkrati je zagotovila, da ni šla v politiko zato, da bo lutka.

No, zdaj pa je poslanka dobila nekaj mnogo lepšega. Kot se je Kokotova pohvalila na omrežju X, je namreč prejela šopek rož. Ob tem je ganjeno sporočila: »Ljudje,hvala za rože... Še je upanje v dobro,v človeški odnos,ljubezen in dobroto... To je to ...«.

Spomnimo, šefica Stevanovićevih poslancev je včeraj razburila javnost, ko je navedla, da so jo kolegi iz stranke Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijič obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja nanje.

No, šef Resnice Zoran Stevanović je danes razkril, da je Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev Resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči.

Ob tem se je Kokotova oglasila z besedami: »Najprej poskušajo podkupiti drugače misleče. Ne uspe. Sledi diskreditacija,laži v vseh medijih in na koncu grožnje z napadom. Ne uspe. Sledi poziv US, da razveljavi volitve. Če to ne uspe, sledi državni udar al kaj?! Samo nam res vlada mafija iz ozadja... Zbudi se,narod!« Kot je namreč poročal N1, glede afere Black Cube, naj bi posamezniki iz nevladnih organizacij razmišljali, da bi zaradi suma vpliva na državnozborske volitve iz tujine vložili pritožbo na ustavno sodišče.