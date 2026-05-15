Sekcijsko merjenje hitrosti naj bi zaživelo do konca julija, tukaj bodo nameščene merilne naprave

Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, pravi direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Cantarutti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, nato morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Na dolenjskem, gorenjskem in primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, sicer namenjeni predstavitvi ugotovitev nadzora avtocestnih delovišč, povedal Cantarutti.

Prihodnji teden bodo v nadzornem središču v Dragomlju namestili strežnike, potrebne za delovanje sistema. Hkrati bodo v prihodnjih dveh tednih namestili programsko opremo za potrebe policije. Urad RS za meroslovje bo moral nato opraviti še preizkus delovanja sistema sekcijskega merjenja hitrosti v nočnem času. »V dnevnem je to že storil. Nato naj bi vendarle pridobili certifikat,« je pojasnil Cantarutti. Na Darsu bodo nato delovanje sistema preverili še sami.

Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.

Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema izbral podjetje Intermatic z najcenejšo ponudbo, ki vključuje merilnik iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ, rok pa se je iztekel konec marca. Podjetje sistema do roka ni vzpostavilo, saj mu urad za meroslovje ni izdal certifikata o overitvi tipa merila. Dars ima po pogodbi med drugim pravico, da za vsak dan zamude Intermaticu zaračuna 1059 evrov kazni, pri čemer skupna kazen ne sme preseči deset odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 530.000 evrov z davkom na dodano vrednost. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je napovedal, da bodo vztrajali pri plačilu kazni in kritju vseh dodatnih stroškov zaradi zamude.