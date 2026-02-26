  • Delo d.o.o.
KIBERNETSKI NAPAD

422 identičnih komentarjev v dveh minutah: napad na Goloba obravnava Svet za nacionalno varnost

Po množičnem pojavu 422 identičnih komentarjev na vladnem Instagram profilu so primer prijavili policiji, Akosu in podjetju Meta; pristojni ocenjujejo, da gre za večplasten kibernetski napad z možnimi vplivi na demokratične procese.
Naj bi šlo za večplasten kibernetični napad. FOTO: Kolaž

STA, K. G.
 26. 2. 2026 | 19:45
 26. 2. 2026 | 19:50
5:02
A+A-

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval napad na komunikacijske kanale vlade in premierja Roberta Goloba. »Dogodek štejem za vprašanje nacionalne varnosti,« je dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da obstaja utemeljen sum, da je v ozadju napadov organizirani mednarodni kriminal.

Kot je na novinarski konferenci pojasnila direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman, so v torek zvečer pod vladno objavo na Instagr​am profilu, ki ga upravlja urad za komuniciranje, zaznali »nenavadno povečanje števila komentarjev, ki niso bili povezani z vsebino našega videa«.

V dveh minutah se je izpisalo 422 identičnih komentarjev s tremi besedami. Kot je navedla, so možnost komentiranja pod objavo zaprli in naslednji dan ukrepali v skladu z aktom o digitalnih storitvah in zakonom o informacijski varnosti. »Omenjeni dogodek informacijske varnosti smo prijavili sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) in uradu za informacijsko varnost z jasnim pričakovanjem, da odkrijejo ozadje in naročnike te akcije. Akos je o tem obvestil Evropsko komisijo, obvestili smo tudi podjetje Meta, ki upravlja Instagram,« je nanizala ukrepe.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Po njenih besedah ocenjujejo, da je bila s to akcijo ogrožena naša svoboda demokratičnega izražanja, »saj kot vlada uporabljamo Instagram za sporočanje ključnih vladnih sporočil do naših državljanov«.

»Zaradi takšnega koordiniranega, strojno sproženega dogajanja na vladnem profilu bi nam namreč lahko Meta zaprla vladni račun in omejila našo vidnost. Taka organizirana dejavnost pa predstavlja tudi vmešavanje v demokratične procese države in lahko predstavlja grožnjo nacionalni varnosti. Zavedamo se pomena svobode govora, vendar pa boti oziroma stroji te svobode govora nimajo,« je dejala Bezjak Cirman.

Večplasten kibernetski napad na vlado 

Da gre za vprašanje nacionalne varnosti, ki ga obravnavajo z vso resnostjo, je dejal tudi državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Volk.

Po njegovih besedah gre za večplasten kibernetski napad na vlado. »Soočamo se z razmerami, v katerih bodo lahko na volitve odločilno vplivali stroji, in ne ljudje, zato pozivam vse, da resno jemljejo opozorila in spremljajo obvestila pristojnih organov, ki bodo pravočasno na voljo javnosti vse do volitev,« je dejal Volk. Tovrstni napad je po njegovih besedah lahko narejen za »zelo bagatelne cene, z nekaj sto evri lahko naredite ogromno škodo«. Ta hip pa po njegovi oceni ni večje nevarnosti, da bi bile zaradi tega volitve nelegitimne. Ob tem je opozoril, da »obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organiziran mednarodni kriminal in o tem poteka intenzivna preiskava«.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kot je povedal, precej elementov že imajo, zato je prepričan, da bodo zadevi prišli do dna. Ugotavljanje, kdo je za tem mednarodnim kriminalom, pa bo morda trajalo malo dlje. »Če bi ostalo pri tem, da je zadaj samo mednarodni organizirani kriminal, bi bila to neka novost v primeru volitev,« je ocenil. Pri tem je spomnil, da so bili v primeru ogrožanj kibernetskega prostora v Nemčiji, na Danskem in v Romuniji v ozadju razkriti dejavniki iz tujine.

Direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete je pojasnil, da razmere intenzivno spremljajo in ocenjujejo, da v Sloveniji v tem trenutku še vedno velja srednja ocena ogroženosti. Zaznavajo pa v zadnjem obdobju izjemno naraščanje števila kibernetskih incidentov, od tistih, ki se nanašajo na državljane, do napadov, »za katerimi stojijo od držav sponzorirani akterji in smo jih tudi že v Sloveniji identificirali« ter se nanašajo na kritično infrastrukturo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Velika tveganja se po njegovih besedah pojavljajo v volilnih obdobjih, kar so pokazali primeri Nemčije, Danske, Romunije, kjer so imeli kibernetske incidente, vključno z dezinformacijskimi kampanjami in zlorabami algoritmov. Zato so kot urad, ki je v Sloveniji pristojen za koordiniranje kibernetske varnosti, pravočasno začeli priprave in vse aktivno udeležene v volitvah opozorili, naj bodo pazljivi na kibernetsko in informacijsko varnost. Ta navodila so objavili tudi na spletni strani oz. na družbenih omrežjih.

Omenjeni kibernetski incident pa raziskujejo z ostalimi partnerskimi službami, predvsem v sodelovanju s policijo, kot tudi družbo Meta, ki je lastnik platforme Instagram. Svete je ob tem poudaril, da v zadnjih letih intenzivno krepijo kibernetsko varnost v Sloveniji in tudi s partnerskimi državami, zlasti znotraj EU. 

