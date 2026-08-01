Spletno javnost je razvnela objava uporabnice, ki je opozorila na težave tujcev pri urejanju dokumentov na Sektorju za tujce Upravne enote Ljubljana. Avtorica objave trdi, da javni uslužbenci s tujci zavračajo komunikacijo v angleščini – ne zato, ker jezika ne bi obvladali, temveč ker tega preprosto nočejo. Kot primere navaja britanske in avstralske državljane, ki so na UE naleteli na zavračanje komunikacije v angleščini. Podobno izkušnjo je potrdila še ena komentatorka, ki pravi, da je morala že pred leti na upravno enoto spremiti takratnega partnerja iz Velike Britanije, saj uradniki z njim niso želeli govoriti angleško.

Objava je sprožila burno razpravo, v kateri so se izrisala močno deljena mnenja o vlogi slovenščine, zakonskih omejitvah in odnosu do tujih delavcev.

Del javnosti odločen: »Uradni jezik je slovenščina«

Znaten del komentatorjev je ravnanje uradnikov vzel kot pravilno in poudaril, da je uradni jezik v Republiki Sloveniji slovenščina. Mnogi menijo, da so se tujci dolžni prilagoditi ali pa si plačati prevajalca. Eden od komentatorjev je odločno zapisal, da se nismo dolžni klanjati tujcem, drugi pa dodajajo, da uslužbenci na upravnih enotah niso prevajalci. Več sodelujočih v debati je navedlo tudi lastne izkušnje iz tujine; trdijo, da se v državah, kot sta Španija in Belgija, v upravnih postopkih prav takisto pogovarjajo izključno v uradnem jeziku, ne glede na to, ali uradniki zasebno znajo angleško ali ne.

Eden od komentatorjev je zapisal, da uslužbenci na upravnih enotah niso prevajalci. Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik

Je za togost sistema kriva pravna podlaga?

Na pravno ozadje problema je podrobneje opozoril eden od komentatorjev, ki poudarja, da ne gre za neprijaznost, temveč za zakonske omejitve. Dodal je, da zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) določa, da morajo upravni postopki potekati v slovenskem jeziku. Uradnik, da nosi pravno odgovornost za pravilnost postopka, vsi zapisniki in odločbe pa da morajo biti v slovenščini. Komentator pojasnjuje, da uradnik ne sme samovoljno prevajati izjav stranke, saj bi ob morebitnem nesporazumu padla zakonitost dokumentov. Zaradi preprečevanja pritožb in pravnih sporov je pri izdaji dovoljenj ali podpisovanju izjav zakonsko obvezen sodni tolmač.

Drugi komentator je ob tem spomnil na lani sprejeto novelo zakona (ZUP-I), ki je v 62. členu prinesla možnost t. i. jezikovnega pomočnika. Ta strankam omogoča, da pri manj zahtevnih opravilih s seboj pripeljejo poslovno sposobno osebo, ki ji zaupajo, in se tako izognejo visokim stroškom ter dolgotrajnemu čakanju na uradne tolmače.

Marsikje dobijo brezplačnega tolmača

Na drugi strani pa številni komentatorji opozarjajo, da bi morala biti angleščina osnovno orodje vsakega, ki dela na sektorju za tujce. Ena od uporabnic je izpostavila izkušnjo z Islandije in Norveške, kjer vsi javni uslužbenci tekoče govorijo angleško, uradne spletne strani pa so prevedene v več jezikov. Prisotni v razpravi so opomnili tudi, da se da v državah, kot so ZDA ali Velika Britanija (na primer v okviru zdravstvenega sistema NHS), brez težav zahtevati brezplačnega tolmača.

Izjemno izčrpen komentar pa se je dotaknil tudi širšega gospodarskega in družbenega vidika. Komentator opozarja, da Sloveniji kritično primanjkuje kadra na skoraj vseh področjih – od gradbenikov, voznikov, kuharjev in zdravstvenega osebja do inženirjev ter IT-strokovnjakov. Ob tem navaja podatke, da se je med letoma 2012 in 2026 iz Slovenije izselilo skoraj 198.000 ljudi. Ob primeru uspešnih slovenskih visokotehnoloških podjetij ter tujih medicinskih sester sprašuje, kako lahko od tujcev pričakujemo hitro integracijo, če imajo že ob prvem stiku z državo opravka z birokratsko togostjo. Prispevek sklene s pozivom k večji empatiji in z vprašanjem, ali se sploh zavedamo, kako težko je tem ljudem, ki so prišli delat tisoče kilometrov stran od svojih družin ter za katere bi morali ustvariti človeka dostojne pogoje.