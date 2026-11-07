Šel na javno stranišče pod Tromostovjem in obstal brez besed! Zadeva je prišla vse do občine

Turistoma, ki sta se med obiskom javnih sanitarij pod ljubljanskim Tromostovjem povsem običajno pogovarjala, naj bi oseba pri vhodu ukazala, naj bosta tiho. Nenavadno dogajanje je na spletnem forumu Reddit opisal obiskovalec, ki ni mogel verjeti svojim ušesom. Zgodba se je pojavila tudi na portalu Pobude meščanov Mestne občine Ljubljana, kjer so pristojni že pojasnili, ali je pogovarjanje na javnih straniščih res prepovedano.

Uporabnik Reddita je opisal dogodek, med katerim naj bi oseba, ki jo je označil za redarja, dvema turistoma prepovedala pogovor. »Ravno odtočim pod Tromostovjem in noter vkorakata dva (po mojem sta bila Hrvata), ki se v normalnem tonu pogovarjata,« je zapisal. Po njegovih besedah ju je oseba pri vhodu nemudoma opozorila z besedami: »No talking inside!« oziroma »Notri ni dovoljeno govoriti!« Začudeni obiskovalec je želel izvedeti, od kod takšno pravilo. Kot je opisal, naj bi mu oseba omenjala sovražni govor, diskriminacijo in vzpostavitev nekakšne cone, kjer obiskovalci ne smejo ovirati drugih. Jasnega pojasnila pa po njegovih navedbah ni dobil.

Nenavadna zgodba pristala tudi na občini

O istem nenavadnem dogodku je bilo mogoče brati tudi na portalu Pobude meščanov Mestne občine Ljubljana. V pobudi, oddani 30. oktobra, je občan opozoril na domnevno nesorazmerno ravnanje osebe, ki je turistoma ukazala, naj bosta tiho. »Pri nedavnem obisku javnega WC pod Tromostovjem me je presenetilo strogo opozorilo redarja, ki je turistoma, ki sta se v povsem normalnem tonu ob vstopu pogovarjala, dejal, da je pogovor prepovedan ter da morata biti tiho,« je zapisal. Občino je zato vprašal, ali je bilo takšno opozorilo sorazmerno in ali je zagotavljanje tišine v javnih sanitarijah res ena od prednostnih nalog mestnega redarstva.

Mestno redarstvo odgovorilo: Pogovor ni prekršek

Odgovor je prišel 2. novembra, pripravilo pa ga je Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana. Njihovo pojasnilo je jasno: običajno pogovarjanje v javnih sanitarijah ni prekršek, za katerega bi bilo pristojno ukrepati mestno redarstvo. »Običajen pogovor med obiskovalci javnih sanitarij sam po sebi ne predstavlja prekrška, za katerega bi bilo Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana pristojno izvajati nadzor oziroma izrekati ukrepe. Prav tako zagotavljanje tišine v javnih sanitarijah ne sodi med prednostne naloge Mestnega redarstva,« so pojasnili.

Ob tem so opozorili, da iz opisa dogodka ni mogoče ugotoviti, ali je šlo dejansko za mestnega redarja ali za osebo, ki opravlja naloge zasebnega varovanja oziroma skrbi za red na območju sanitarij. Mestni redarji imajo namreč na uniformah vidno označen priimek oziroma identifikacijsko številko, po kateri jih je mogoče prepoznati.

Kdo je turistoma ukazal molčati?

Na občini so pobudnika pozvali, naj jim posreduje natančnejše podatke o dogodku, predvsem datum, približno uro in opis uniforme osebe, ki je izrekla opozorilo. Tako bi lahko preverili, ali so bili na kraju res prisotni mestni redarji in ali je bilo njihovo ravnanje ustrezno. »Poudarjamo, da morajo mestni redarji pri izvajanju svojih nalog ravnati zakonito, strokovno in sorazmerno ter v okviru pooblastil, ki jim jih daje veljavna zakonodaja,« so še zapisali.

Kdo je torej turistoma pod Tromostovjem ukazal, naj bosta tiho, in zakaj? To za zdaj ostaja nepojasnjeno. Jasno pa je, da mestno redarstvo običajnega pogovora med obiskovalci javnih sanitarij ne obravnava kot prekršek.

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