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Semafor invazivnosti: preverite, katere okrasne rastline so na črnem seznamu

Letošnji Teden brez invazivk poteka na več lokacijah. Mlade ozaveščajo o rastlinah, ki so v naravi agresivne.
V projekt so vključili osnovnošolce in srednješolce. FOTOGRAFIJE: Projekta Life Ornamentalias

V projekt so vključili osnovnošolce in srednješolce. FOTOGRAFIJE: Projekta Life Ornamentalias

Mladi bodo znanje o tem, kako se spopasti z invazivkami, širili naprej.

Mladi bodo znanje o tem, kako se spopasti z invazivkami, širili naprej.

Ni pomembno le odstranjevanje invazivnih rastlin, temveč tudi pravilno ravnanje z njimi.

Ni pomembno le odstranjevanje invazivnih rastlin, temveč tudi pravilno ravnanje z njimi.

V projekt so vključili osnovnošolce in srednješolce. FOTOGRAFIJE: Projekta Life Ornamentalias
Mladi bodo znanje o tem, kako se spopasti z invazivkami, širili naprej.
Ni pomembno le odstranjevanje invazivnih rastlin, temveč tudi pravilno ravnanje z njimi.
Simona Fajfar
 9. 6. 2026 | 12:45
4:37
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Na Bledu, v Žireh, Tržiču, Novem mestu, Kranju, Škofji Loki, Naklem in Ljubljani so že potekale, v prihodnjih dneh – vse tja do 17. junija – pa bodo izpeljali še druge konkretne akcije odstranjevanja invazivnih rastlin in izobraževalne delavnice. To poteka pod okriljem projekta LIFE OrnamentalIAS in v mednarodnem Tednu brez invazivk, ki poteka od 1. do 7. junija, pri nas pa so ga zaradi izvedbe različnih akcij – skupaj jih bo 12 –, ki so jih organizirali skupaj z različnimi šolami, raztegnili na čas od 25. maja do 17. junija.

Tako spodbujajo zmanjševanje vplivov invazivnih tujerodnih rastlin. Letos so v projekt vključili predvsem mlade, osnovnošolce in srednješolce, ki so odstranjevali dresnik, žlezavo nedotiko, metuljnik in druge invazivke. »Mladi so spoznali invazivne tujerodne vrste neposredno na terenu, skozi predavanja, delavnice, praktične prikaze odstranjevanja in delovne akcije,« pravi Anita Pokorn Oman, vodja komunikacijskega projekta iz Razvojne agencije Sora. Glavni namen aktivnosti pa ni bil le odstranjevanje invazivnih rastlin, poudarja. »Najpomembnejše je razumevanje, zakaj se invazivne vrste hitro širijo, kako vplivajo na domorodne rastline in živali ter kaj lahko vsak posameznik naredi za njihovo omejevanje.« Bistveno je, da ostankov invazivnih rastlin ne odlagamo v naravo. še posebno ne zemljine, v kateri so semena ali koreninski sistemi teh rastlin.

Črni seznam

Na njem je 25 rastlin, ki so kot invazivne prepoznane na evropski ravni, in tiste, ki smo jih kot take prepoznali v Sloveniji. To so: ameriški javor, thunbergov češmin, metuljnik, sivi dren, japonsko kosteničevje, peterolistna vinika, pavlovnija, bambusi, kalinolistni pokalec, lovorikovec, octovec, virginijska nebina, pelinolistna ambrozija, enoletna suholetnica, kanadska in orjaška zlata rozga, deljenolistna rudbekija, navadna barvilnica, kudzu, orjaški dežen, papirjevka, navadni davilec, sirska svilnica, žlezava nedotika, veliki pajesen, dresniki.


Mladi bodo znanje o tem, kako se spopasti z invazivkami, širili naprej.
Mladi bodo znanje o tem, kako se spopasti z invazivkami, širili naprej.

Semafor invazivnosti

Odgovoren odnos do narave je nujen, saj so okrasne invazivke tujerodne rastline, ki se z vrtov in javnih zasaditev nenadzorovano širijo v naravo – v gozdove, na kmetijske površine in ob vodotoke. Ob tem povzročajo škodo naravi, gospodarstvu in vplivajo na zdravje ljudi. »Čeprav so pogosto priljubljene zaradi svojega videza, lahko dolgoročno predstavljajo resno tveganje za naravo in njeno pestrost,« pravi sogovornica.

Že marca so v okviru projekta LIFE OrnamentalIAS predstavili prvi semafor invazivnosti, ki je uporaben pripomoček za ljudi, ki imajo vrtove in vse, ki se ukvarjajo z zelenimi površinami. Pripravilo ga je 215 raziskovalcev in praktikov na osmih delavnicah, kjer so preverili 300 najbolj prodajanih okrasnih rastlin pri nas, za katere so pripravili oceno tveganja invazivnosti.

Rastline so razvrstili na tri sezname: črni predstavlja okrasne rastline, ki jih zaradi invazivnosti odsvetujejo, oranžni pa okrasne rastline, pri katerih moramo biti pazljivi, da se ne razširijo v naravo, saj je velika verjetnost, da postanejo invazivne. Beli seznam pa predstavlja priporočene okrasne rastline, ki nimajo negativnih vplivov na naravo. S pomočjo seznamov lahko vsakdo najde rastline, ki bodo polepšale vrt ali javno površino, a pri tem ne bodo ogrožale zdravja ljudi ali bile nevarne za naravo. 

Oranžni seznam

Na oranžnem seznamu je 27 rastlin, ki so se izkazale s potencialom naturalizacije in morda dolgoročno tudi invazivnosti na podlagi ocene invazivnosti 300 tujerodnih rastlin za Slovenijo in Hrvaško. Rastline, ki spadajo na ta seznam, so se nanj uvrstile s črnega.

Beli seznam

Je najdaljši seznam. Sestavlja ga seznam dreves, grmovnic in trajnic, od bele jelke, maklena, navadne bodike, divje jablane do rušja, bele vrbe in naprej rdečega drena, dišečega volčina, navadnega brina, črnega trna kosmulje in tise, brogovite pa do trajnic, kot so navadni rman, repičasta preobjeda, navadna plahtica, lepi luk, drobnjak in navadna orlica in vodna perunika.

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