SPET SO ZMAGALE!

Semiške gasilke najboljše na državnem prvenstvu: do zmage s tremi pari sester (FOTO)

Že desetletje delujejo v isti postavi.
Slavje po četrtem mestu na Gasilski olimpijadi v Celju

Kratek počitek so si privoščile le med pandemijo.

Leta 2021 so prejele najvišje občinsko priznanje.

Del jubilejnega snidenja je bila obvezna vaja.

Prvo tekmovanje leta 2016 na Cerovcu

Priprave na prve vaje leta 2015

Milan Glavonjić
 22. 10. 2025 | 07:32
6:13
Ko stopite na osrednji semiški trg, kjer je vse pri roki, se v pogovoru hitro ujamejo domače besede o trgatvi, vinu in vsakdanjih rečeh. A med temi pogovori se letos najpogosteje sliši ponosna novica: »Naše gasilke so spet zmagale!«

Neutrudna semiška desetina se je namreč z državnega tekmovanja v Gorišnici vrnila z zlato kolajno – še enim dokazom, da pogum in srce domačih gasilcev segata daleč onkraj meja občine.

Najboljši čas dneva

Ekipo, ki je septembra obhajala prvih 10 let skupnega poslanstva, sestavljajo kar trije pari sester, Špela in Katja Pašič, Maša in Leja Kambič, Špela in Ana Sever, ter Monika Malenšek, Eli in Nastja Simonič, ki imata enak priimek, a nista ne sestri ne sorodnici.

Vse skupaj vodi predana mentorica Katja Lovrin, ki je ob ekipni zmagi znova potrdila svojo vlogo srčne in strokovne opore. V Prlekijo so se odpravile brez velikih pričakovanj s preprostim ciljem preživeti prijeten konec tedna v dobri družbi. Domov pa so se vrnile kot nove državne prvakinje – z naslovom, ki je presenetil celo njih same. Malce presenečene so bile tudi nad protokolom pri sprejemu s slavnostnim vodnim pozdravom in ganljivimi nagovori pred gasilskim domom.

Z ohlajenimi glavami so zaupale, da so se na pot do vrha podale že lani, ko so zmagale na regijskem tekmovanju, vmes pa so sodelovale tudi na dveh tekmah državne lige. Zaradi služb, družinskih obveznosti in drugih dejavnosti je bilo usklajevanje vaj velik izziv – dve članici sta vmes postali celo mamici. »Ko nam je uspelo uskladiti urnike, so se treningi pogosto spremenili v prijetna druženja, kar nas je še dodatno povezalo,« so povedale.

V Gorišnici so za ogrevanje dan pred tekmovanjem pesti držale za pionirje in mladince, zvečer pa se v sproščenem vzdušju pripravljale na nedeljsko preizkušnjo. Vajo so izvedle natančno in suvereno – z najboljšim časom dneva: 37,14 sekunde. To jim je prineslo prepričljivo zmago pred več tisoč gledalci. Čustva so privrela na dan: solze veselja, presenečenje in nepopisna evforija. Ta rezultat jim je odprl vrata v kvalifikacije za gasilsko olimpijado, ki bo prihodnje leto. »Do takrat pa – kot vedno – delamo, dihamo in zaupamo druga drugi,« pravijo.

Rezultat jim je odprl vrata v kvalifikacije za gasilsko olimpijado, ki bo prihodnje leto.

Dve postali mamici

In čeprav se z dosežki ne hvalijo rade, so vseeno spomnile, da so naslov državnih prvakinj osvojile že leta 2021, leto pozneje pa dosegle četrto mesto na gasilski olimpijadi v Celju. Vmes pa številne stopničke na tekmovanjih v dveh različnih vajah. Vajo z motorno brizgalno, ki je bila na vrsti v tem tekmovalnem ciklu, in mokro tehnično vajo za memorial Matevža Haceta. Vsaka je zahtevna po svoje. Pri mokri tehnični vaji gre za podaljšano različico suhe vaje z motorno brizgalno, kjer se uporablja voda kot sredstvo za porušenje končnih tarč.

Ob jubileju, prežetem s spomini – od tega, da skupina že desetletje deluje v istem sestavu, do dejstva, da so skoraj vse članice iz iste vasi, pa tudi do ponosa, da se z gasilstvom ukvarjajo tudi starši teh bork proti rdečemu petelinu –, lahko rečemo, da gre že za pravo tradicijo. Med tekmovalnim ciklom, od regijskega lani do državnega letos, se je v ekipi marsikaj spremenilo. Največja sprememba je to, da sta v tem času dve tekmovalki postali mamici.

Tudi druga dekleta so poleg redne službe in gasilstva vpete še v številne druge dejavnosti, zato je bilo iskanje prostega časa za vaje pravi izziv. Kadar pa so se sestale, so vaje izkoristile bolj za druženje kot za resen trening, kar se je pokazalo kot zmagovalni recept. »Kot ekipa delujemo izjemno usklajeno, obveznosti si razdelimo. Poleg tekmovalne funkcije smo v društvo nekatere vpete tudi drugače, kot operativke, mentorice mladine in članice upravnega odbora,« povedo.

2021. so bile že državne prvakinje.

Še predsednica godbe

Vse so prave mojstrice tudi pri svojem vsakdanjem poklicu. Delujejo v več strokah, od zdravstvene, kozmetične, kemijsko-farmacevtske do učiteljske in oblikovalne. »Skupaj preživimo res veliko časa, večkrat smo se že odpravile na jadranje, saj je naša mentorica tudi skiperka, zato si večkrat rečemo, da s skupnimi močmi vseh 10 deklet obvlada tudi kakšno večje plovilo,« je na timski duh ponosna tudi Leja z Oskoršnice, po izobrazbi fizioterapevtka, zaposlena v zasebni ambulanti v Mirni Peči, ki je letos iz rok predsednice države dr. Nataše Pirc Musar prejela naziv naj prostovoljke v starostni skupini do 29 let.

»Hvaležna sem za vrednote, ki sem jih ob tem pridobila – predvsem za čut do sočloveka in pripravljenost pomagati,« je povedala ob prejemu državnega priznanja. Leta 2023 je sprejela še eno odgovorno funkcijo – postala je predsednica Godbe na pihala Semič. Kot pravi, želi ustvariti varno, spodbudno in sodelovalno okolje za vse v društvu: »Posebno pozornost namenjamo mladim, ki jih je največ. Pomembno se mi zdi, da se v skupini dobro počutimo, si pomagamo in skupaj rastemo.«

Ob vseh nalogah še vedno aktivno igra rog v godbi, glas pa posoja tudi Mlajšemu mešanemu pevskemu zboru Župnije Semič, v katerega se je vključila v srednješolskih letih. »Petje je zame oblika umiritve, pa tudi dejanje, s katerim obogatim bogoslužje in življenje v župniji, pravi. V domačem okolju je Leja znana tudi kot ena ključnih organizatork dogodkov Trobenta poje, Prvomajska budnica in Antonov večer, ki je tradicionalna dobrodelna prireditev PGD Semič. V prostem času se rada posveča športu, naravi, potovanjem in ustvarjalnim dejavnostim. In seveda gasilstvu – tako kot vse njene sotekmovalke, ki z zanosom in predanostjo soustvarjajo lepši jutri svoje skupnosti.

